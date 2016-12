Afrique du Sud: Décès du plus célèbre criminel du pays

La Fédération Internationale de l'Histoire du Football et des Statistiques (IFFSH) dévoile ses… Plus »

Sur le mur de sa cellule, il laisse même un message à ses gardiens : « Fuck you » écrit en lettres capitales. Si sa cavale prend fin deux semaines plus tard, Ananias Mathe tentera encore de s'échapper plusieurs fois, forgeant sa légende de « génie de l'évasion »

Après être parvenu à écarter les barreaux de sa cellule, le criminel s'était enduit le corps de vaseline pour se faufiler dans un interstice de 20cm sur 60cm, et se laisser glisser le long d'une corde fabriquée avec ses vêtements et ses draps.

« Peut-être qu'il fait semblant d'être mort, on ne sait jamais avec lui ! » peut-on notamment lire sur Twitter. Un autre utilisateur suggère de lui passer les menottes à la morgue, car « il pourrait revenir d'entre les morts et s'évader ».

