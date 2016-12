Congo-Brazzaville: Rencontre entre Sassou-Nguesso et Trump - L'incertitude continue

Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, a… Plus »

C'est toujours le flou autour d'une éventuelle rencontre entre Denis Sassou-Nguesso et Donald Trump. Lundi 26 décembre, Brazzaville avait annoncé que le président congolais serait reçu par le président américain élu pour évoquer notamment la problématique libyenne, ce qui en aurait fait le premier chef d’État africain reçu par le milliardaire depuis son élection. Sauf que mardi, une porte-parole de Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas d'entrevue prévue et qu'il n'y en aurait pas avant son investiture du 20 janvier. Pourtant, une délégation congolaise est bien arrivée aux États-Unis, entretenant le flou sur cet hypothétique face à face.

