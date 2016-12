Congo-Kinshasa: Noël - Abbé Gaby José prône la paix et la recherche du bien commun

A l'instar du père de l'Eglise Catholique de la République Démocratique du Congo, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque métropolitain de Kinshasa, qui, dans son exhortation de Noël, invite les Congolais à démolir définitivement le vieux démon de la division et des tueries, l'Abbé Gaby José a, de son côté, scruté dans le même sens, un message de paix et de recherche du bien commun, à l'endroit des tous les Congolais pour que ce pays, qui est un don béni de Dieu aille de l'avant.

En marge du réveillon de Noël, le 24 décembre 2016, ce vicaire dominical de la Paroisse catholique Saint Vincent de Paul, Abbé Gaby José parle d'un grand mystère, la célébration de la nativité du Christ autour de laquelle, Dieu qui approche l'homme veut vivre avec lui en y apportant la paix. Ce mystère, a-t-il, poursuivi, incarne à chaque Congolais la grandeur de Dieu pour s'unir dans sa divinité.

Par ailleurs, face à la misère de la population, aux diverses tribulations, à la crise politique, à l'incapacité de la classe politique à s'attendre et à l'avenir sombre de la République Démocratique du Congo, l'homme de Dieu, souhaite que la politique soit réellement un idéal fondé sur le service. La politique doit être un art, pour rendre heureux les bénéficiaires qu'est la population.

Mais au-delà, insiste Monsieur l'Abbé, ce n'est pas parce qu'il y a absence de guerre ou de crépitement des balles qu'il y a réellement la paix. C'est irrationnel! Car, dit-il, la paix est avant tout une attitude intérieure, une quiétude que chacun a, à vivre tranquillement chez lui et s'assurer du lendemain meilleur. C'est lorsque chaque peuple est assuré des garanties sécuritaires, juridiques, sociales... , bref, du bien être commun qu'on peut parler d'une paix réelle et effective.

La rédaction du Quotidien La Prospérité vous propose l'exclusivité de l'interview réalisée avec L'Abbé Gaby José.

La Prospérité: Monsieur l'Abbé, aujourd'hui c'est Noël, fête de la naissance du Christ et de la paix. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quel sens accordez-vous, à une telle fête qui est célébrée pendant que la paix s'éloigne de plus en plus des Congolais?

Abbé Gaby José: Merci beaucoup pour votre question sur Noël. D'abord, le sens que nous lui donnons est la célébration d'un grand mystère. C'est l'incarnation de Dieu qui approche l'homme, qui vient vivre avec l'homme comme nous disons, Emmanuel. Il s'incarne en nous. Il prend notre nature afin que nous prenions sa grandeur et nous nous unissions à sa divinité. C'est Dieu qui vient en nous. C'est celui-là même qui était annoncé depuis l'ancien testament par les prophètes. Il vient comme un prince pour apporter la paix. C'est la paix, comme les disent les documents de l'Eglise. Ce n'est pas parce qu'il y a absence de guerres qu'il y a la paix. Ce n'est pas parce qu'il y a l'absence de crépitements de balles qu'il y a la paix.

Mais, la paix, c'est d'abord une attitude intérieure, la quiétude que chacun a, à vivre tranquillement, calmement chez lui. La paix c'est aussi être sûr du lendemain. Etre sûr d'aujourd'hui. La paix, c'est aussi trouver ce dont on a besoin. Par exemple, pour celui qui travaille, il est dans la paix quand il reçoit son salaire. Celui qui est affamé a de la paix quand il trouve à manger, quand il n'est pas abandonné, quand il est réintégré dans la société. Voilà la paix que Jésus nous donne. Lui-même l'a dit, il ne donne pas la paix à la manière des hommes. Par exemple, une paix au bout du canon mais, comme lui-même le sait et le veut. Une paix qui apporte la quiétude et la tranquillité dans les cœurs des hommes.

La Pros: Pouvez-vous rassurer aux fidèles de la paroisse Saint Vincent de Paul en particulier et à tous les Congolais en général que la paix que Christ apporte peut-elle être bénéfique à chacun et à la nation toute entière?

A.G.J: Oui. Cette paix, comme nous dit le Cardinal Laurent Monsengwo dans son exhortation, Christ est pour tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est mis de côté. Cette paix est pour tout le monde. Mais, il faut que chacune et chacun accepte le Christ. Dans le récit de l'évangile que nous venons d'entendre, partout où Marie et Joseph sont passés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux. C'est alors qu'ils sont allés sur l'étable. Cette paix, il faut l'accepter. Car, le fait de fermer déjà nos cœurs, ce que nous fermons nos cœurs à accueillir le Christ. Nous célébrons Noël dans la crèche. Oui, c'est bien mais, la vraie crèche c'est le cœur. Lorsque nous l'acceptons pour naître dans nos cœurs, il sème cette paix dans nos cœurs. Il fait croitre cette paix dans nos cœurs. Si chacun de nous accepte ce Christ pour apporter de la paix dans son cœur, nous allons ouvrir toutes les portes de maisons, de parcelles pour que nous soyons capable de répondre à cette paix. Cette paix du Christ est pour tout le monde et que même les Congolais peuvent en bénéficier.

La Pros. Un appel en l'endroit des politiques pour que eux-aussi, soient en mesure d'apporter la paix dans leurs discussions et transcender leurs divergences?

A.G.J: Le plus souvent malheureusement, quand on parle politique, on la considère comme une entreprise de mensonge. La politique, c'est le lieu de la grande charité. Le politique c'est celui qui est au service des autres. La politique, c'est un idéal, alors un idéal de service. Toute politique est fondée sur le service, la recherche du bien commun. On ne peut pas diaboliser la politique seulement à cause de certains abus. Mais, c'est un grand service pour rendre heureux les bénéficiaires qu'est la population. Parce que ce service rendu au peuple c'est pour leur procurer des garanties sécuritaires, judiciaires et sociales.