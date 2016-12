Sénégal: Don de Kara Mbodji aux pensionnaires de la MAC et de la pouponnière de Mbour

Se disant "très reconnaissants", les responsables de cette pouponnière qui accueille 137 enfants, ont salué le geste "hautement humanitaire" du footballeur qui, ont-ils relevé, "n'a pas oublié qu'il avait des frères et sœurs qui ont besoin de lait, de couches et autres produits de consommation courante, parce qu'assurer leur consommation quotidienne est très difficile".

Mbour — L'international sénégalais Mouhamadou Kara Mbodji a offert mercredi un important lot de matelas à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Mbour (ouest), ainsi que des produits alimentaires, couches de rechange et autres produits détergents à la pouponnière de l'ONG "Vivre ensemble" de la même localité, a constaté l'APS.

