Burkina Faso: Fenêtre des pros - Prejuce remporte son duel face à Razak

En Turquie, un duel entre équipes de footballeurs burkinabè était à l'honneur de la 16e journée. Il s'agit de Kayserispor (16e) de Prejuce Nakoulma (29 ans, 13 matches, 2 buts) et Alain Traoré (27 ans, 11 matches) face à Karabükspor (12e) de Razak Traoré (27 ans, 13 matches, 7 buts). Une rencontre sanctionnée par la victoire de la première équipe citée 2-0. Si Alain a assisté au match sur le banc, ça n'a pas été le cas de Prejuce. Il a débuté le match avant de céder sa place à la 89e mn. Razak a lui disputé l'intégralité. Al Nasr (6e) et Jonathan Pitroipa (30 ans, 12 matches, 6 buts) sont aussi sur une bonne lancée. Ils se sont payés la tête d'Emirates (1-0) en 13e journée du championnat émirat. Le meilleur joueur de la CAN 2013 a disputé toute la rencontre.

