Le personnel de la présidence du Faso a solennellement présenté ses vœux de santé, de bonheur, de succès (... ) au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et à sa famille, le mercredi 28 décembre 2016 à Ouagadougou.

La présidence du Faso était bondée de monde dans l'après-midi du mercredi 28 décembre 2016, jour que le personnel de l'institution a choisi pour rendre hommage au chef de l'Etat et lui présenter ses vœux pour la nouvelle année. Santé, longévité, prospérité, bonheur (...) ont été, entre autres, les mots utilisés par le personnel de la présidence pour saluer les efforts du président du Faso, au cours de sa première année de fonction.

Pour la secrétaire générale de la présidence du Faso, Désirée Marie Chantal Boni, porte-parole du personnel, l'ensemble des agents ont reconnu l'engagement et la détermination du chef de l'Etat dans sa mission. Pour ce faire, quoi de mieux que de lui affirmer tout son soutien et lui souhaiter un meilleur leadership en ce nouvel an. Egrenant les acquis des 12 mois d'exercice du pouvoir d'Etat par le président Roch Marc Christian Kaboré, la SG a, entre autres, évoqué la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, le succès «retentissant» du Plan national de développement économique et social (PNDES), l'adoption d'un organigramme pour des services présidentiels jadis dans l'informel (CAPES, Etat-major particulier de la présidence, etc.). La tenue régulière des conseils de cabinet hebdomadaires, la mise en œuvre effective des recommandations de l'Autorité supérieur du contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), l'application du budget-programme axé sur les résultats font également partie des avancées sur lesquelles les agents ont congratulé Roch Marc Christian Kaboré.

Cependant comme toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, le personnel a relevé quelques difficultés et soumis des doléances à l'exécutif. Ils ont souhaité, en effet, l'augmentation des médailles décoratives destinées aux agents de la présidence, le renouvellement du parc automobile jugé vétuste, une meilleure coordination des missions présidentielles avec le protocole d'Etat et les services administratifs associés, le renforcement des capacités (sur le plan informatique, de gestion et administratif) des agents, etc. Aussi, les agents souhaitent la mise en place d'une mutuelle de santé du personnel de la présidence.

Avant de répondre point par point aux doléances de ses collaborateurs, le président du Faso a, d'abord, demandé une minute de silence en la mémoire des victimes des attentats ainsi que des personnels de la présidence qui ont été arrachés du monde des vivants. Après quoi, il a rassuré des dispositions qu'il entend prendre "pour mettre les agents dans les meilleures conditions de vie et de travail". Cela, à en croire le président, va permettre de relever les défis et de faire face aux exigences du moment. Le chef de l'Etat a reconnu que l'année 2016 a été particulièrement difficile au regard des attentats terroristes ainsi que de la situation économique déficitaire dont il a hérité à son investiture le 29 décembre 2015. Mais comme tout bon leader, il promet qu'avec la collaboration de tous, il mettra tout en œuvre pour redresser la barre et redonner le sourire à ses compatriotes.