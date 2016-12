Congo-Kinshasa: Cinq ans de prison ferme pour l'opposant Diongo Shamba

Dans le cas de Kyungu, c'est une mesure de trop. Et dans le cas de Diongo, on aurait pu trouver d'autre arrangement.

■ Pour le Rassemblement de l'opposition congolaise, cette condamnation de Franck Diongo et le harcèlement contre Gabriel Kyungu à Lubumbashi sont un mauvais signe au moment où l'on cherche la décrispation politique aux négociations directes qui se tiennent sous l'égide de l'Eglise catholique en RDC. Ces négociations sont censées reprendre ce jeudi et la signature de l'accord inclusif devrait intervenir vendredi.

Et dans ce tohu-bohu, parole est donnée au ministère public qui requiert quinze ans de prison ferme. Le collectif des avocats se retire. Et c'est dans ces conditions que le verdict tombe finalement : cinq ans de prison ferme.

La Cour se retire pour délibérer. Plus de trois heures après, elle revient, rejette les exceptions et décide de poursuivre l'instruction. Altercation verbale entre le juge-président et les avocats.

Quand le juge-président ouvre la séance et demande d'entendre un témoin, le collectif des avocats soulève deux exceptions, toutes liées à l'incompétence de la Cour. Le ministère public réplique et évoque des subterfuges.

L'opposant Franck Diongo Shamba a été condamné mercredi 28 décembre 2016 à cinq ans de prison ferme par la Cour suprême de justice, faisant office de Cour de cassation. Le député et leader du Mouvement lumumbiste progressiste était poursuivi pour arrestation et détention arbitraires de trois militaires de la garde républicaine. Le verdict est tombé après le départ des avocats qui avaient dénoncé, séance tenante, l'arbitraire de la Cour dont ils reniaient la compétence. L'audience a été très mouvementée.

