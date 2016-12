Tunisie: Stratégie, objectifs et indicateurs de performance - Les projections clubistes

Le CA actuel est loin d'être une coquille vide dans un environnement qui ne connaît pas la signification du mot patience.

Le Club Africain fait actuellement ses projections sur le futur de l'effectif clubiste. L'on ne s'attend pas à un flux de départs massifs mais à un épurement du groupe et des recrues ciblées. Entre les remous qui agitaient le club l'été dernier en coulisses et l'hypothèse d'une saignée en règle, les hypothèses passées relevaient plus d'une conjecture que d'une anticipation crédible. Mais qu'en est-il actuellement sur le plan purement sportif ? La donne a changé, et des certitudes plus solides entourent l'avenir des joueurs clubistes.

La tendance n'est plus à un exode massif mais à des emplettes de qualité ! Le CA se donne ainsi les moyens pour conserver la stabilité de son effectif. Parmi les joueurs prêtés, Seif Jaziri a mis le cap sur Antalyaspor, Sami Mhaïssi sera cédé à titre de prêt, l'avenant de Jacques Besson serait résilié, quoique le joueur puisse aussi être libéré (bon de sortie accordé), Youssef Ayachi a pris le chemin du FC Hammamet pour une période de six mois, et le départ de Belkhiter vers Alger est conditionné au nombre d'étrangers à la disposition du club.

Vous avez fait les comptes ? Déjà cinq départs peuvent être légitimement envisagés. Aussi, si plus d'un joueur est en fin de contrat, la plupart seront renouvelés, sachant qu'il est ici question de joueurs-cadres. Khelifa, Ifa, Agrebi, Tka, Ouedhrfi, ainsi que Oueslati, Haddedi, Srarfi et Farouk Ben Mustapha ont déjà des propositions de prolongation en poche. Il est à rappeler que ces joueurs, pour la plupart, ne sont pas pressés de plier bagage. A moins qu'ils ne laissent derrière eux un joli chèque à encaisser pour le CA ! L'exécutif clubiste est toutefois attentif. En cas d'offres raisonnables, la donne pourrait changer.

On lorgne l'Afrique

Le mercato bat son plein au Club Africain. Mais l'équipe a encore des besoins de recrutement plus ou moins importants, afin d'aborder les play-offs dans les meilleures conditions. Une défense à renforcer (avec l'arrivée de Sami Hammami et probablement du Ghanéen Samuel Abeiku), une attaque à enrichir (Ahmed Hosni et le Zambien Walter Bwalya sont en attente), et, enfin, un milieu à densifier (peut-être avec le Camerounais Justin Fontaine). Le CA lorgne ainsi l'Afrique et garde un œil attentif sur les joueurs locaux à fort potentiel. Pour le Club Africain de ces derniers temps, le véritable enjeu semblait plutôt en défense. La volonté affichée de renforcer l'axe indique éventuellement que l'équipe souhaite s'appuyer sur une ligne arrière assez forte. Sauf que sur les côtés, le problème des latéraux restera le même. Belkhiter, Haddedi, voire éventuellement Agrebi sont les seules options sur les flancs. C'est peut-être ce secteur qu'il faudrait aussi renforcer en priorité.

Comme cité ci-haut, l'entrejeu n'est pas en reste. Un milieu récupérateur de plus, davantage dans un profil de sentinelle, ne serait pas superflu dans l'effectif. Enfin, volet nouveautés de la journée, on parle des deux banlieusards Maher Sghaier et Mohamed Amine Meskini. Globalement, le CA actuel et celui du futur proche seraient loin d'être une coquille vide dans un environnement qui ne connaît pas la signification du mot patience. Le groupe se reconstruit, ce qui permettrait de revoir ses ambitions à la hausse.