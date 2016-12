Afrique: Allemagne - hausse du nombre de migrants quittant le pays en 2016

Le Premier ministre israélien l'avait annoncé et le gouvernement sénégalais vient d'en… Plus »

Ils s'avèrent en effet plus efficaces que les expulsions effectives de demandeurs d'asile déboutés : depuis le début de l'année, 25 000 personnes ont été expulsées d'Allemagne, soit plus de deux fois moins que les retours volontaires.

En acceptant de partir, une famille de cinq personnes peut profiter d'une aide de 4 200 euros, à laquelle s'ajoutent les frais de voyage, de l'argent de poche et une aide à la réinstallation qui peut, en fonction du pays d'origine et de l'âge des enfants, aller de 1 000 à 3 000 euros.

Selon une enquête du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, 55 000 migrants ont accepté cette année de quitter l'Allemagne et de rentrer chez eux en contrepartie d'une aide financière. La plupart sont originaires des Balkans et n'auraient eu aucune chance de rester dans le pays.

