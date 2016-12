Tunisie: Fêtes de fin d'année / Tourisme - Sousse-El Kantaoui a le vent en poupe

Plus de 10.000 réservations de touristes de diverses nationalités, dont principalement des Algériens, des Russes, des Allemands... qui vont réveillonner à Sousse.

Plus de 10.000 réservations dans les hôtels de la région touristique Sousse-El Kantaoui pour le réveillon du nouvel an 2017 ont été recensées par le commissariat régional au tourisme de Sousse. Ces réservations émanent principalement des Algériens, des Tunisiens, des Russes, des Allemands, des Français et des Italiens.

Sans compter les milliers de touristes et de citoyens qui vont passer la nuit du réveillon dans les restaurants touristiques et les boîtes de nuit de la région.

Côté statistiques, le cumul (1er janvier - 20 décembre 2016 ) a révélé un total de 762.064 arrivées de touristes de diverses nationalités qui ont passé un total de 3.298.752 nuitées dans les zones de Sousse-Ville, El Kantaoui et Chott-Mériem, soit pratiquement les mêmes scores et chiffres réalisés à la même période de 2015. Les Russes occupent le 1er rang avec 1.228.873 nuitées suivis des Tunisiens (771.722 nuitées), des Algériens (492.569), des Allemands (272.928), des Français (68.196), des Italiens (35.849) des Serbes (31.085)...

Dispositions sécuritaires et séances de formation

Des dispositions et des mesures sécuritaires ont été mises en place par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur afin d'assurer le bon déroulement de la nuit du réveillon du nouvel an 2017. En outre, des inspections inopinées pour le contrôle de la propreté, de l'hygiène et de la sécurité au sein des établissements touristiques ont été entreprises récemment par les services de l'Ontt.

D'autre part, le commissaire régional au tourisme, Foued Loued, nous a indiqué aussi que des séances de formation dans le domaine de la sécurité dans les établissements touristiques ont été organisées à Sousse du 13 au 16 décembre au profit des responsables de ces établissements, des agents de la sécurité, des guides touristiques et même des conducteurs de bus touristiques, et ce, conjointement par le ministère de l'intérieur et le ministère du tourisme.

Les divers intervenants dans le secteur touristique doivent veiller à la création dans le futur proche et à travers toute la République de noyaux régionaux représentant les ministères de la Jeunesse et des sports, de la culture, du Tourisme, de l'Environnement... , et ce, en vue de mettre en place une stratégie commune pour le lancement du secteur touristique et le développement du tourisme culturel, écologique, sportif, de congrès, de santé...