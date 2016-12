Burkina Faso: Pingrenoma Zagré, remplacé par le Colonel-major Oumarou Sadou

Titulaire du diplôme d'Etat-major, Oumarou Sadou a reçu des distinctions. Il a, en effet, été fait Chevalier de l'Ordre national et décoré de la Médaille d'honneur militaire commémorative avec agrafe Libéria. Il parle français, anglais, mooré et fulfuldé.

Né le 22 mai 1959 à Djibo, Oumarou Sadou y a fait l'école primaire et le Prytanée militaire du Kadiogo où il obtient le baccalauréat, série A4 en 1979. Retenu au cycle préparatoire aux grandes écoles militaires, il est inscrit au département d'anglais de l'Université de Ouagadougou de 1979 à 1981. Il suit de nombreux stages et formations militaires au Burkina et à l'extérieur et occupe divers postes de responsabilité dans les Forces armées nationales. Il s'agit notamment de celle de Chef de la Division Information de l'Etat-major général des armées, à partir d'octobre 2008. Il est nommé au mois de novembre 2011 chef d'Etat-major de l'armée de terre, poste qu'il occupera jusqu'en février 2015. Après cela, il est nommé inspecteur général des Forces armées nationales. Il fut également directeur de l'analyse stratégique de l'armée.

