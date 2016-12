Burkina Faso: "Tant qu'on aura les moyens, on travaillera pour le développement du volley-ball"

interview

Casimir Sawadogo est arrivé à la tête du volley-ball national il y a quatre ans. Mais en un mandat, ce gabelou a su donner un coup de fouet à la discipline qui recommence à émerger. Dans l'interview qu'il a accepté nous accorder, l'homme fort de la balle au filet national n'a pas fait dans la langue de bois même s'il n'a pas été très disert comme à son habitude. Parler peu et agir plus semble être sa devise.

Pourquoi aviez-vous choisi de rebeloter alors qu'on vous disait partant à un moment donné ?

Nous avons travaillé pendant 4 ans avec une équipe. A la fin des 4 ans, les acteurs du volley-ball ont estimé que vu les acquis engrangés, ils souhaiteraient que je reste pour un nouveau mandat. Tant que j'ai les moyens, je dois rester disponible pour travailler pour le développement du volley-ball dans mon pays. C'est ce qui fait que je suis resté pour un nouveau mandat de 4 ans.

L'idée de partir a trotté dans votre esprit à un moment donné, n'est-ce pas ?

Le sport n'est pas un milieu facile pour nous qui sommes venus d'ailleurs. Surtout dans le domaine du sport de mains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Il arrive donc que vous vous posiez des questions. Mais comme le disent les Anglais ‘'it is difficult but not impossible". Il faut se battre. Par finir, avec le soutien des grands du milieu j'ai estimé qu'il faut rester et essayer une deuxième fois.

Y a-t-il des points dans votre ancien programme que vous n'avez pas pu exécuter ?

Nous avions un programme quadriennal que nous avons désagrégé en programme annuel. A la fin des 4 ans il faut reconnaitre que nous n'avons pas pu les satisfaire à tous les points. Pendant notre assemblée élective, les congressistes ont relevé les points que nous n'avons pas pu satisfaire à 100%. Je peux citer la relève, le beach volley qui est une variante du volley-ball. Il est beaucoup pratiqué dans les grands pays de sport aujourd'hui. Il y a aussi les compétitions internationales où nous n'avons pas pu occuper les premières places. C'est entre autres sur ces points que nous pensons qu'en rebelotant nous allons maximiser pour avoir plus de résultats.

Quels sont les grands axes du programme que vous avez soumis à l'électorat pour être réélu ?

Il y a la consolidation d'abord des acquis. Nous sommes venus au volley-ball il y a 4 ans mais il y a des gens qui nous ont devancés dans ce milieu. Ces gens ont fait beaucoup de choses qui sont visibles. Comme on aime à le dire, quand vous arrivez à une position, si vous voulez changer, soyez sûr des résultats. Si vous changez et ça régresse on vous dira qu'il ne fallait pas le faire. Nous devons donc travailler à consolider le potentiel légué par nos devanciers. Il y a aussi la vulgarisation du volley-ball. Nous avions promis que si nous sommes réélus nous allons tout faire pour que le volley-ball soit vulgarisé à tous les niveaux. Dans le temps, le volleyball occupait la deuxième ou la troisième place en matière de sport au Burkina Faso. Nous devons tout faire pour que notre discipline retrouve cette place et surtout qu'il y ait la culture du volley-ball de haut niveau. Ce sont ces trois éléments qui ont fait que les acteurs nous ont fait confiance.

Aviez-vous ressenti une certaine frustration au sortir du scrutin due au fait qu'une seule voix a voté contre vous ?

Cela ne peut jamais être une frustration. Pour moi, c'est un appel à plus d'excellence. S'il y a quelqu'un qui n'a pas voté, cela veut dire qu'il n'a pas été satisfait durant les quatre ans. Cette personne a certainement ses raisons. C'est à nous de travailler pour que dans quatre ans, même si je ne suis pas élu, que celui qui avait voté contre change de position. Cela voudrait dire que nous avions fait mieux que par le passé.

Est-ce le premier mandat qui est dur ou le présent avec maintenant plus d'attente de la part des volleyeurs ?

Les mandats s'équivalent. Chacun d'eux a ses exigences. Nous devons travailler à avoir beaucoup plus de moyens surtout financiers car, reste le principal problème des sports de mains comme le volley-ball. Il y a aussi les idées. Le président de la fédération international de volley-ball disait que ce n'est pas seulement l'argent qui peut développer la discipline mais parfois les idées. Pour dire que vous pouvez avoir peu de moyens et développer de petites idées qui vont faire progresser les choses.

Sous votre mandat passé, il y a eu des formations pour les encadreurs, les arbitres et les administratifs. Que comptez-vous apporter d'autres cette fois pour tirer le volley-ball national vers le haut ?

Effectivement nous avons mis l'accent sur la formation durant le premier mandat. Quelques chiffres pour vous dire qu'au niveau des encadreurs du beach volley, nous avons formé dix-huit entraineurs parce que lors du congrès mondial de volley-ball, il avait été dit qu'il fallait que tous les pays développent cette variante car c'est celle-là qui apporte des sponsors. Nous avons organisé un stage d'entraineurs de niveau 2 et vingt-cinq ont eu le diplôme. Cinq stagiaires ont été formés à Dakar. Il y a le stage d'entraineur de niveau 1 où trente ont obtenus leur parchemin. Nous avons organisé un recyclage pour les arbitres fédéraux au nombre de quinze. Il y a eu trois arbitres qui ont été en Egypte. Nous avons enfin organisé un stage de management au profit de dix-neuf sportifs et de quinze membres fédéraux. Nous avons fait beaucoup de formations parce que nous avions remarqué que beaucoup d'acteurs étaient dépassés. Vous ne l'ignorez pas, beaucoup de choses ont évolué dans le volley-ball. Maintenant, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur les infrastructures sans pour autant laisser tomber la formation.

Vous êtes l'un des rares présidents à permettre aux clubs de volley-ball de renouer avec la compétition internationale. Cela se poursuivra-t-il sous votre nouvelle mandature ?

Je souhaite que tous ceux qui nous ont soutenu pour que nous puissions faire cela continuent d'être derrière nous pour que nos équipes puissent continuer d'aller participer aux compétitions internationales. Au niveau des clubs champions l'AS-Douanes hommes a déjà participé au tournoi à deux reprises. Mais chaque année il y a deux équipes, à savoir les formations championnes en homme et en dame que nous souhaiterions engager. Nous allons permettre aussi à l'équipe championne dame de sortir en même temps que l'équipe championne homme pour aller jouer les compétitions internationales.

D'où est-ce que la fédération de volley-ball tire ses sources de financement ?

Le premier soutien vient du ministère des sports et des loisirs. Tous les ministres qui sont passés durant tous les 4 ans nous ont soutenus. Au volley-ball nous avons toujours été bien écoutés au ministère des sports et des loisirs. Mais en dehors de notre ministère de tutelle, nous avons eu des partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Il y a l'entreprise EBOMAF qui nous a accompagnés durant les années passées, il y a Telecel Faso, COTECNA, Kanis International et beaucoup d'autres personnes physiques qui nous ont soutenus. Je profite de l'occasion pour remercier toute ces bonnes volontés. Je garde l'espoir quant à leur promesse de nous soutenir encore pour ces 4 prochaines années pour que nous puissions ensemble développer le volley-ball au Burkina Faso. Le soutien de ces bonnes volontés nous satisfait car il vise la réalisation de nos projets. C'est vrai que les sports de main coutent chers, mais avec l'équipe qui m'accompagne, on a de bonnes idées qui ne coûtent pas cher.

Votre analyse personnelle, qu'est-ce qui manque au volley-ball national pour se mettre au diapason des meilleures nations de la discipline ?

Il y a d'abord les compétitions permanentes. Il n'y a pas suffisamment de compétitions nationales pour nos sportifs. Et qui dit compétitions dit moyens. Donc, il manque aussi des moyens financiers. Il y a les infrastructures.

Nous sommes partis dans un pays où nous devrions faire une réunion sur le volley-ball, on a projeté une image de volley-ball au Burkina Faso et quelqu'un s'est exclamé « je ne comprends pas, je vois des arbres dans le film ». Nous lui avons demandé pourquoi ? Il a rétorqué que le volley-ball aujourd'hui se joue dans des salles. Donc quand vous montrez des images de volley-ball où on voit des arbres, ça montre que ça ne va pas chez vous. Aussi nous étions au Ghana pour une compétition, et l'entraineur du Nigéria a laissé entendre que son équipe ne sera pas performante dehors, parce qu'il y a le vent. C'est vrai que nous avons le Palais des Sport de Ouaga2000 mais c'est pour tous les sports. Il nous faut une salle pour le volley-ball à part entière. Les Japonais nous ont aidés à avoir une salle semi-couverte, nous sommes à la recherche de moyens pour couvrir totalement cette salle dédiée uniquement au volley-ball. Le devis réalisé s'élevait à 22 millions, et nous comptons approcher les bonnes volontés pour qu'elles nous aident à couvrir totalement cette salle.

La relance de l'USSU-BF avait laissé entrevoir des talents au volley-ball. Où sont passées toutes ces révélations ?

Elles sont là. Il y a beaucoup d'éléments de l'USSU-BF qui jouent dans le championnat de volley-ball. Des éléments de l'équipe de Ouahigouya, beaucoup de jeunes pratiquent le volley-ball en D1 à Ouagadougou. Donc l'USSU-BF est une bonne chose parce qu'elle nous révèle des talents. Nos encadreurs suivent bien ces compétitions et retiennent des noms et quand nous avons des regroupements on fait appel à ces talents pour les tester et les incorporer dans les équipes nationales.

Cette question est posée parce qu'il y a des "vieilles” (excusez-moi du terme) qui sont toujours en activité. Y a-t-il une politique de relève au niveau du volley-ball féminin ?

Il faut relever quelque chose, quand nous avons participé, au début de notre mandat, à la compétition, nos dames ont été battues. Des voix se sont élevées pour dire qu'il faut qu'on rajeunisse l'équipe. Le directeur technique et l'entraîneur sont allés dans ce sens. Ils ont rajeunis pratiquement toute l'équipe et ça n'a pas donné. Des gens ont dit que même s'il faut rajeunir il faut quand même laisser quelques anciennes pour montrer à celles qui sont jeunes comment jouer. C'est ce qui a fait qu'on était obligé de faire appel dans les dernières compétitions, à ces dames pour qu'elles montrent la voix à ces jeunes qui sont arrivées.

Parlant de la relève, lors de notre assemblée élective, les acteurs nous ont reproché la baisse à ce niveau dans la politique de la relève. Nous avons un projet qui s'appelle African dream qui est financé par le président de la fédération internationale de volley-ball. Les pays qui étaient intéressés devaient déposer leur candidature, nous avons déposé et ça marché pour le Burkina. C'est un projet qui s'étale sur 4 ans et on nous finance à hauteur de 30 000 dollars pour former les enfants à partir de 10 ans. Le président de la fédération international dit que si les fonds sont bien utilisés, normalement on doit retrouver des grands joueurs après les 4 ans.

Nous avons déjà reçu les deux premières tranches et il reste la 3e tranche. Nous avons créé ces centres à Ouagadougou, à Ouahigouya et à Bobo-Dioulasso où on a regroupé des enfants qui jouent. Mais le plus souvent les projets sont faits à l'image des pays développés où les enfants ne bougent pas, alors que chez nous il y a la mobilité avec les parents qui sont régulièrement affectés. Les encadreurs travaillent dur sur le terrain parce qu'après les 4 ans il y aura des compétitions entre les enfants de ces centres avec les autres pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire qui ont également bénéficié de ces projets-là. C'est pour voir dans quel pays ce projet marche le plus.

Quel est votre point de vu par rapport à la politique du ministère en faveur du volley-ball ?

Le ministère des sports a une politique générale sur toutes les fédérations. C'est ce qui fait que chaque année notre programme d'activité annuelle est bâti sur un canevas élaboré par le ministère des sports qui a des grandes masses comme les compétitions internationales, le sport de masse... Le ministère a une bonne politique de sport mais il faut relever que nous sommes dans un pays sous-développé. Le sport, même vis-à-vis des grandes autorités est géré en fonction des priorités du moment. C'est ce qui fait que nous, au niveau des sports de main, le ministère ne fait pas beaucoup pour nous car le football prend tout. Mais j'ai eu l'occasion de causer avec ceux qui sont au football qui disent aussi que ce qu'on leur donne ne les suffit pas car ailleurs ça dépasse ce qu'ils gagnent. Par rapport à cela je ne savais plus quoi dire. Je voulais qu'on nous donne ne serait-ce que 5% de ce qu'ils gagnent.

Le Burkina Faso, pays sahélien est en train de s'essayer dans le beach volley-ball. La chose ne paraît pas aisée. Où en êtes-vous ?

Il faudra remarquer que pendant les quatre ans, nous avons participé à beaucoup de compétitions de Beach volley-ball. Et même à Brazzaville, nous étions qualifiés mais, par manque de moyens nous n'avions pas pu suivre la compétition jusqu'au bout. Nous pouvons créer de l'espace pour jouer le Beach volley. Nous avons d'ailleurs commencé. Nous avons investi un peu plus de deux millions de FCFA pour créer un terrain de Beach volley à proximité de notre plateau.

Les disciplines hormis le football sont considérées comme les parents pauvres du sport burkinabé. Avez-vous ce même sentiment ?

Si, cela est une réalité. Nous sommes effectivement les parents pauvres et ça se voit au niveau des sponsors. Quand vous allez vers les sponsors ce n'est plus le sport que l'on voit mais la discipline et c'est un peu partout dans le monde. Dans mes échanges avec le président de la fédération ivoirienne de volley-ball, il m'a fait savoir qu'un ministre à l'époque avait demandé à ce qu'on enlève le volley-ball des disciplines sportives. Mais chez nous, le problème est soulevé à chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer le ministre pour qu'on traite toutes les disciplines sur le même pied d'égalité bien que nous sommes conscients que cela n'est pas facile pour les autorités sportives.

Ne trouvez-vous pas que le championnat des petites catégories est devenu un passage obligé ?

Oui, ce championnat des petites catégories est devenu un passage obligé. Au cours des deux dernières années de notre mandat écoulé, nous avons organisé le championnat des cadets dans le but de permettre aux enfants d'avoir une bonne base. Le volley-ball est très compliqué d'où son apprentissage dès la petite catégorie est très important. De ce fait, nous avons pris l'engagement de faire participer toutes les catégories surtout les cadets même si cela demande plus de moyens.

A quand une compétition majeure de volley-ball au Burkina Faso ? Club ou équipes nationales ?

Lors de la dernière assemblée de la zone 3 en Côte d'Ivoire nous avons reparti les compétitions entre les pays. En 2017, nous n'avons pas pris de compétition parce que nous en avons suffisamment organisé en 2015 et 2016. Nous avons préféré laisser les autres pays s'en charger. Mais pour ce qui est de la participation du Burkina Faso, nous allons prendre part à toutes les compétitions de la zone en 2017. Au plan africain logiquement ce sont les clubs qui participent. Nous allons nous battre pour que les deux équipes championnes en homme et en dame puissent participer. La plupart de ses compétitions se jouent dans les pays arabes. Avec le coût élevé du transport ce n'est pas facile. Mais nous ferons de notre possible pour que nos représentants en club puissent être du rendez-vous du championnat d'Afrique des clubs champions.

De par le passé, la fédération avait initié des écoles de volley-ball dans les établissements primaires dans le souci d'assurer la relève. Aujourd'hui, ces écoles n'existent plus, ou elles ne sont plus suivies. Que comptez-vous faire, pour relancer cette initiative ?

Il faut redynamiser ces écoles. Quand nous sommes arrivés à la fédération, nous avons cherché à savoir, comment ces écoles fonctionnaient. C'est là que nous nous sommes rendus compte, qu'elles fonctionnaient avec beaucoup de difficultés. Ce sont les maîtres d'EPS dans les différentes localités qui se débrouillaient avec les enfants. Comme eux aussi, ne sont pas sur place à cause des affectations, c'était compliqué. On a eu comme l'impression, que nous ne nous sommes pas trop intéressés à ces écoles, donc nous avons pris l'engagement dès ce mandat de chercher à savoir, combien d'apprenants, il y a dans ces écoles. Nous disposons de combien d'encadreurs, pour voir comment faire pour que ces écoles fonctionnent mieux, afin de pouvoir mettre en place, une bonne politique de relève, car c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle.

Est-ce facile de concilier votre travail avec le poste de président de fédération ?

C'est vrai que ma profession me prend du temps, mais c'est une question d'organisation, quand on veut, on peut. La fédération, c'est du bénévolat, c'est une association, et il y a des gens avec moi, il y a trois vice-présidents, il y a les autres membres du bureau qui sont là. Par exemple, l'ambassadeur du Japon voulait visiter le terrain qu'il nous a aidé à construire. J'ai été représenté par le premier vice-président et le DTN, c'est une équipe qui travaille ensemble.

Vous fixez-vous des objectifs pour les mondiaux, ou les JO ?

Au niveau du ministère, on prône d'abord la vulgarisation de la discipline au niveau national. Avant de chercher à conquérir le monde extérieur, il faut d'abord que celui intérieur soit intéressé par le sport. Si nous n'avons que deux ou trois clubs, pour aller conquérir l'extérieur, ça va être très difficile, donc nous avons demandé aux encadreurs que nous avons formé pendant les quatre ans, de faire le maximum pour créer des clubs, il ne revient pas à la fédération de les créer. Ce qu'elle peut faire, c'est de les supporter. S'il y a beaucoup de clubs, et s'ils sont compétitifs sur le plan continental, on aura de grands joueurs, et à partir de ce moment, on peut rêver à la conquête du monde.

Avez-vous des ambitions pour un poste au niveau de la Confédération africaine voire au niveau de la Fédération internationale ?

Notre objectif principal, c'est de bien gérer le volley-ball au niveau national. Cela peut ne pas être forcément ma propre personne mais les autres acteurs du volley-ball burkinabè. Il y a eu des gens qui nous ont devancés tel que Issiaka Sawadogo (NDLR : ancien président de la Fédération) au Conseil d'administration de la CAVB (Confédération africaine de volley-ball). Quelqu'un d'autre comme lui peut être candidat au plan international. Et si cela s'avérait, le président de la Fédération va le soutenir. Si un dirigeant burkinabè gagne un poste au niveau africain ou mondial, c'est le Burkina Faso qui gagne.

Quel est, selon vous, le prototype d'un président de fédération ?

Un président de la fédération doit être un manager. C'est quelqu'un qui doit savoir gérer les hommes parce que la fédération c'est une équipe qu'il faut bien diriger. Il y a des ligues, des districts, des clubs où il y a aussi des hommes à gérer. Si le président de la fédération est un ancien sportif de la discipline, si c'est un bon manager, si c'est quelqu'un qui peut mobiliser des ressources, c'est l'idéal. Mais pour avoir toutes ces qualités, c'est difficile.

On remarque qu'il y a des présidents de fédérations qui sont issus du corps des douaniers. Est-ce à dire qu'ils sont de bons managers ?

C'est grâce un peu à leurs relations qu'ils sont des présidents de fédérations. Nous travaillons avec le monde commercial, et cela fait des relations. Et comme le sport demande de l'argent, nous utilisons ces relations pour développer le volley-ball. C'est une bonne chose et pour moi, c'est cela peut-être la raison.

On a vu à un moment donné au Burkina Faso qu'il y avait des internationaux en volley-ball. Mais de plus en plus ce statut est en train de disparaître. Est-ce qu'au niveau de la Fédération vous pensez à un développement du volley-ball dans ce sens-là ?

Effectivement, il y avait Sylvie Kohio qui était en Côte d'Ivoire mais son contrat était arrivé à terme et elle est revenue au pays. Il y a également des joueurs étrangers qui viennent jouer au volley-ball chez nous. On les voit à l'USFA, à l'AS-SONAPOST et à l'AS-Douanes. Cela est bien au niveau de la Fédération mais il faut mettre des garde-fous.

J'aurai souhaité que nos éléments partent jouer ailleurs au lieu que ça soit le contraire. Mais s'il y a des étrangers dans notre championnat, cela peut donner aussi du tonus à nos joueurs afin qu'ils rehaussent leurs techniques et leur niveau de pratique. Du reste, la Fédération, au niveau des textes, a donné un nombre maximal de joueurs étrangers à ne dépasser par club et par championnat.

Il y a une politique de construction des infrastructures sportives au niveau du ministère des Sports et des loisirs. Qu'en est-il au volley-ball ?

Il n'y a pas longtemps au niveau fédéral, nous avons décidé dans la limite de nos moyens d'ériger un plateau de volley-ball dans chaque chef-lieu de région et dans chaque chef-lieu de provinces. Nous avons constaté qu'à l'intérieur du pays il y a des terrains tracés avec de la cendre pour jouer au volley-ball, et le plus souvent on ne voit pas les limites. Nous allons approcher le ministère pour qu'il pense aussi aux infrastructures pour le volley-ball.