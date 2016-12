Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Vers un double discours d'autosatisfaction

Le locataire d'Iavoloha va certainement dresser le bilan de l'année écoulée.

Comme à l'accoutumée, Hery Rajaonarimampianina prononcera un discours à la Nation dans la soirée du 31 décembre. L'année dernière, le discours du président a été diffusé le 30 décembre puisque la famille présidentielle a passé la Saint-Sylvestre à l'étranger. Le 6 janvier prochain, le Chef de l'Etat prononcera également un discours lors de la cérémonie de présentation de vœux qui aura lieu à Iavoloha. Les fonctionnaires qui s'attendent à une annonce d'augmentation de salaire risquent de se confronter à une énorme déception. En effet, à l'allure où vont les choses actuellement, le président Hery Rajaonarimampianina va faire un double discours d'autosatisfaction le 31 décembre et le 6 janvier. L'expert comptable devenu président de la République profitera certainement de ces occasions pour dresser le bilan de l'année écoulée. Un bilan forcément positif vu les « réalisations » du gouvernement durant 2016. Des « réalisations » qui, pour le moment n'ont aucun impact sur le quotidien de la population. La majorité des malgaches vivent toujours sous le seuil de la pauvreté. La réalité au quotidien des Malgaches est encore engendrée par l'insécurité, les problèmes récurrents de délestage, la famine, l'insécurité, mais aussi et surtout l'inflation et la hausse incessante des prix.

Décollage économique. Le numéro Un d'Iavoloha va certainement mettre à l'avant le Sommet du COMESA que la Grande île a accueilli du 10 au 19 octobre, le Sommet de la Francophonie qui s'est tenu à Antananarivo du 22 au 27 novembre dernier, ainsi que les résultats obtenus lors de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs (CBI) qui s'est déroulée à Paris. Au cours de cet évènement, le gouvernement malgache a obtenu des promesses d'aides budgétaires d'un montant de 6,4 milliards de dollars pour une période de quatre ans. Les investissements annoncés par le Secteur privé s'élèvent aussi à près de 3,3 milliards de dollars. Des promesses qui n'ont eu aucun impact sur le social de la population, et qui risque de ne rien changer, du moins durant ce premier mandat du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Après la Conférence des bailleurs, les tenants du régime persistent et signent en affirmant que 2017 marquera le décollage économique. Est-ce à dire qu'en trois ans de pouvoir, Hery Rajaonarimampianina n'a pas songé à améliorer les conditions de vie socioéconomique de la population ? En tout cas, 3 ans après son élection, les problèmes de délestage ne sont pas encore résolus. Pourtant, durant la campagne électorale, le candidat « numéro 3 » s'est engagé à régler ce problème en 3 mois.