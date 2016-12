Madagascar: Délestage à Mahajanga - Un déficit de 30m3 de carburant

Ras-le-bol ! La ville de Mahajanga était de nouveau plongée dans l'obscurité, mardi matin vers 1h30 jusque dans l'après-midi vers 16h30. Une coupure de seize heures qui a presque paralysé la vie quotidienne des habitants et toutes les activités commerciales.

Le délestage est de nouveau revenu frapper la ville et perturbe tout. Du coup, seule la zone rouge comprenant le quartier de Mahajanga Be et ses alentours, Mangarivotra, Androva jusqu'à la Corniche, n'a pas été privée d'électricité. Cette zone inclut des casernes militaires et de la gendarmerie, le Centre hospitalier universitaire d'Androva ainsi que des bureaux et des logements administratifs. Plus de 70% de la ville de Mahajanga ont été victimes de ce délestage qui a duré plus d'une demi-journée.

D'après le responsable de l'approvisionnement à la Jirama, le stock de carburant était épuisé et les dix groupes électrogènes fonctionnant au gasoil étaient à l'arrêt lundi soir. Seul celui au fuel a marché.

Le besoin en gasoil de Mahajanga est de 30m3 par jour mais seulement 28m3 sont octroyés par le bureau de Tana. De plus, cette dernière quantité est encore répartie entre Marovoay, Besalampy, Kandreho et Ambato Boeny.

« On a dû attendre l'accord du siège central à Tana pour obtenir le bon d'achat de carburant pour ces machines de la centrale thermique. Les procédures ont changé. Les demandes en besoins pour Mahajanga sont envoyées maintenant tous les deux jours si, auparavant, on devait les faire chaque jour », a expliqué ce responsable.

Mahajanga dépend totalement du siège central pour tous ses besoins en carburant. La Jirama locale ne dispose pas de budget pour l'approvisionnement et elle doit attendre la validation venant de la capitale. Les abonnés déplorent cette procédure. Ils se demandent où vont les recettes mensuelles versées à Mahajanga.

Le besoin quotidien en électricité s'éleve à 13 000kw, équivalant à 30m3 de carburant. Mais seulement 22m3 sont accordés par les responsables de la capitale.