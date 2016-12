Madagascar: Fin d'année - Le soleil sera au rendez-vous

Pourtant, la Météo a annoncé qu'elle surveille, en ce moment, une masse nuageuse qui risque de se transformer en une perturbation tropicale. Cette masse se situe à 600 km au Nord-Est de l'Ile et se déplace vers l'Ouest. Elle a surtout une influence sur le vent dans le Nord. Dans tous les cas, pour traverser cette sècheresse, il ne faut pas oublier la bouteille d'eau et le chapeau.

La journée de fin d'année sera ensoleillée pour Antananarivo et Toamasina. Après la pluie le beau temps, pour nous ce sera le beau temps avant la pluie parce que selon le Service de la Météorologie, il ne pleuvra qu'au tout début de l'année. La sècheresse continuera encore cette année pour la capitale et la côte Est. Ce sera les régions de Bongolava, d'Itasy, de Vakinankaratra ainsi que la ville de Fianarantsoa qui bénéficieront de la pluie.

