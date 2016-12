Madagascar: Réformes - Des suggestions onusiennes sur les textes électoraux

Hery Rakotomanana ne manque toutefois pas de souligner que « ces textes doivent néanmoins être adaptés au contexte et aux réalités malgaches ». Et c'est dans ce sens que les propositions onusiennes devront faire l'objet d'un autre examen par la CENI qui y apportera également ses observations avant de présenter les premières moutures des textes issus des différents travaux de consultation.

« Ces corrections et ces propositions sont déjà entre les mains de la CENI », a-t-il poursuivi avant d'ajouter qu'il fallait attendre ces remarques et ces observations avant de prendre des décisions officielles sur le sujet. « Les textes qui seront adoptés ne doivent pas s'écarter des principes internationaux », souligne-t-il pour justifier l'intervention onusienne.

