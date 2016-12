Ile Maurice: SCBG et BAM - Dénouement heureux pour la plupart des clients

Vingt mois après la fermeture de la British American Insurance (BAI), c'est un dénouement heureux que vivent les 4 542 clients détenteurs de la police d'assurance Super Cash Back Gold (SCBG) de l'ex-BAI restant à être remboursés

En effet, le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance a émis un communiqué mercredi 28 décembre pour annoncer les dates de remboursement aux détenteurs du SCBG. Les clients seront convoqués en ordre alphabétique du 5 au 12 janvier prochain au bureau de la National Property Fund Ltd (NPFL), à Port-Louis.

De leur côté, 275 clients de la SCBG et de la Bramer Assets Management ont fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la Financial Intelligence Unit (FIU). Ceux d'entre eux qui sont éligibles à un remboursement seront notifiés par courrier avant le 11 janvier prochain. Ils devront se rendre au NPFL le 13 ou 14 janvier.

Le ministère des Services financiers avait référé 745 cas suspects à la FIU en raison de zones d'ombre au niveau de la provenance des fonds ou du caractère astronomique de la somme investie. De ces 745 cas, 587 sont désormais «blanchis» et 158 demeurent fortement douteux.

Parmi ces 158 cas, 75 cas d'unexplained wealth seront étudiés par l'Integrity Reporting Services Agency et les 83 cas restants seront envoyés à l'Independent Commission against Corruption et au Central Criminal Investigation Department.

Sollicité mercredi soir, Salim Muthy, travailleur social et représentant des clients de la BAI, affirme ressentir «un profond soulagement après tant de mois de lutte et de souffrance.» Cependant, il témoigne tout de même de ses inquiétudes face aux chiffres du ministère au sujet des cas référés à la FIU qui «seraient majorés», selon lui. «Est-ce là une manœuvre du gouvernement pour ne pas rembourser des clients qui avaient investi de très grosses sommes?» s'interroge le travailleur social.

Le ministre Bhadain débourse...

Une cérémonie de remise de chèques à cinq clients prioritaires, eu égard à leur état de santé jugé préoccupant, a eu lieu mercredi au ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Le ministre Roshi Bhadain a honoré son engagement de céder un mois de son salaire, soit Rs 200 000, à ces clients nécessiteux. Chacun a donc reçu un chèque de Rs 40 000.