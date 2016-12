Madagascar: Rugby / Équipe nationale en 1957 - Dida affaibli par la maladie de foie

59 plus tard, il y a plus que deux joueurs rescapés de la première équipe nationale ayant défendu les couleurs malgaches, lors de la première sortie internationale en fin des années 50. Il s'agit de Raphael Augustin alias Dida et Rainisoa, le grand père de Solobe, membre incontournable des Makis. Ces deux internationaux faisaient partie de la première équipe nationale, ayant remporté trois victoires en quatre rencontres, face aux équipes françaises, lors d'une sortie historique en 1957 contre des clubs de Toulon, de Toulouse, de Nice et le plus impressionnant était la victoire contre le Racing de Paris. Cette dernière rencontre a été marquée par le décès sur terrain du fameux Mbahiny.

Âgé actuellement de 82 ans, Dida, demi de mêlée du Stade Olympique de l'Emyrne, du Sporting Club de Tananarive, de l'Union Amicale Sportive de Cheminots avant d'être appelé dans l'équipe nationale, se bat contre une grave maladie de foie depuis quelques temps, dans son foyer à Ankaraobato Tanjombato, et sollicite de l'aide pour couvrir ses frais médicaux et traitement. Un des meilleurs plaqueurs de son époque, Dida a commencé à jouer l'ovale depuis son très jeune âge et a eu sa licence, pour jouer le championnat national à 17 ans. Ces dernières années, il a passé son temps à transmettre ses expériences aux jeunes, assisté à des matchs, au stade Malacam puis au stade des Makis.