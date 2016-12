Madagascar: EMMOReg - Pas de baïonnette intelligente!

Les éléments de l'EMMOReg s'étaient réfugiés derrière le commandement de l'autorité légitime pour embarquer Augustin Andriamananoro.

Par rapport au verdict du tribunal, le déploiement de forces (aux frais du contribuable évidemment) lors de l'arrestation de l'ancien ministre était disproportionné.

Outre son caractère disproportionné, c'était aussi arbitraire puisque l'ancien ministre a été appréhendé manu militari. Sans mandat d'arrêt à l'appui. D'après les dires des hommes du numéro Un de l'EMMOReg, promu depuis général de division, ils étaient venus exécuter un ordre. Un commandement de l'autorité légitime qui était manifestement illégal d'autant plus qu'il n'y avait pas de flagrant délit.

« Senegaly nahazo baiko ». Se pose alors la question de la baïonnette intelligente dont font rarement preuve les forces de l'ordre. Plus enclines au principe du « senegaly nahazo baiko ». Une expression qui puise son origine dans la répression de l'insurrection de 1947 par les tirailleurs sénégalais qui obéissaient aveuglement aux autorités coloniales. Sans se poser de questions. C'est à l'image de « Ramiaramila » qui ne veut rien entendre ni comprendre sous son « casque tsara tarehy », comme le devait le chanter des années plus tard, Dama de Mahaleo.

Action récursoire. Force est alors de se demander si les forces de l'ordre ne devraient pas suivre des séances de formation ou de recyclage en matière d'ordre de la loi, de commandement de l'autorité légitime, de baïonnette intelligente, de légitime défense... Des faits justificatifs qui sont des notions élémentaires en droit pénal, apparemment ignorés ou oubliés. Même de la part de la Gendarmerie qui est la tête de file de l'EMMOReg et dont la devise est pourtant « Tanindrazana sy Lalàna ». La patrie et les lois étant indissociables pour former véritablement un Etat de droit. Et non pas un Etat qui s'arroge tous les ... droits. Y compris celui de les outrepasser et/ou de violer les droits fondamentaux tel que c'était le cas dans l'affaire Augustin Andriamananoro où l'ancien ministre a été condamné à 3 mois avec sursis et acquitté au bénéfice du doute pour les autres chefs d'accusation.

Le privant ainsi d'une action récursoire, c'est-à-dire du droit de se retourner contre le « Fanjakana » qui lui avait fait subir un traitement doublement infâmant en l'arrêtant en plein enterrement et en le maintenant en prison le jour de Noël. Il pourrait faire sien les propos du professeur Zafy Albert qui disait : « Pardonner oui, oublier jamais ». Contrairement à ceux qui feignent d'oublier qu'il avait fait campagne pour le candidat n°3 en 2014 et qui ne le refera sans doute si c'était à refaire.