Madagascar: Saint-Sylvestre - Black Nadia parmi les grosses pointures avec Jaojoby à l'espace Vohimasina !

Jaojoby sera l'un des artistes à l'animation à la Saint-Sylvestre à l'espace Vohimasina Ambohibao Manerinerina.

De délicieux et savoureux plats, du gâteau à minuit, du champagne mais surtout de la bonne ambiance et de la bonne musique... ce sont les ingrédients qui garantissent la réussite d'une soirée de réveillon et tous ces ingrédients, l'espace Vohimasina Ambohibao Manerinerina les a réunis. Le 31 décembre, les propriétaires des lieux ont effectivement concocté un grand buffet gastronomique pour satisfaire les fins gourmets.

Les détails, pour le moment, n'ont pas encore été révélés mais une chose est sûre, la déception ne risque aucunement d'être au rendez-vous. Les fans de shooting vont être gâtés avec les photoboot et photo minute. L'un leur servira de souvenir, l'autre servira à orner leur calendrier personnalisé. Un cocktail de bienvenue, la champagne et le gâteau seront offerts à minuit.

Le plus important, étant d'accueillir 2017 dans une ambiance festive, les organisateurs ont fait appel à deux grosses pointures connues et reconnues dans le milieu musical. Nous retrouverons Jaojoby et Black Nadia à l'animation. Ils feront danser les gens jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. Pour une réservation de 10 personnes, un whisky sera offert. Alors à vos réservations !