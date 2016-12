Madagascar: Savate Boxe Française - Campa Rivo Louis élu à l'unanimité

Les nouveaux membres de la fédération malgache de savate boxe française.

Campa Rivo Louis Amédée est à la tête de la Fédération malgache de savate boxe française pour le mandat 2016-2020.

Du changement à la Fédération malgache de savate boxe française. A l'issue de l'assemblée générale élective d'hier à Andoharanofotsy, Campa Rivo Louis a été élu président de la FMSBF pour le mandat quadriennal 2016-2020. Il a récolté les six voix des ligues votantes.

Bureau fédéral. Ils étaient deux à se présenter Campa Rivo et Ratsitoharison. Pourtant, la candidature de Ratsitoharison a été refusée car il n'a pas respecté le dead line préétabli par la commission électorale. Ainsi, le nouveau président candidat unique a été élu à l'unanimité. Une des priorités de la nouvelle équipe dirigeante est de visiter les ligues régionales et la dotation en matériels et équipements. " Nous allons essayer de donner du travail aux anciens combattants qui ont porté l'honneur de la discipline et du pays. La construction du bureau fédéral figure aussi au programme », a expliqué le nouveau président Campa Rivo Louis. Rakotomihamina Mamy Frédéric occupe le poste de vice-président et Rakotondrabesaotra Jean Patrick sera le nouveau Secrétaire Général. Les autres postes seront nommés très prochainement à savoir les conseillers, le trésorier et le directeur technique national.

Quitus. Cette AGE a été précédée d'une assemblée générale ordinaire durant laquelle l'ancienne équipe a obtenu le quitus des ligues après la présentation des rapports moral, technique et financier. Ce en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports en la personne de Rosa Rakotozafy, Directeur du Sport Fédéral. Faute de subvention, la fédération n'a pas pu organiser le Championnat national 2015-2016 ainsi que le non-paiement de la cotisation auprès de la fédération internationale. En dépit de tout, la fédération a pu envoyer des combattants aux Championnats du monde plus l'organisation d'un stage sous la houlette d'experts internationaux.