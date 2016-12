Madagascar: Coupes africaines - Préparation assez discrète pour Elgeco Plus et CNaPS Sport

Le cru 2016 du CNaPS Sport a retrouvé son efficacité au fil des matches.

Elgeco Plus et CNaPS Sport se préparent pour leur campagne africaine. Assez timidement du reste car jusqu'à hier, on ne sait pas encore comment les deux clubs vont aborder les préliminaires dont les matches aller sont prévus à domicile pour le week-end du 12 févier et les matches retour juste une semaine après.

On connait maintenant les adversaires des équipes malgaches engagées en coupes africaines pour la nouvelle saison 2017 qui débute le 10 février 2017.

Pas une foudre de guerre. Si le CNaPS Sport doit faire face aux Botswanais du Township Rollers, Elgeco Plus aura au menu les Sud-Africains du Supersport appelés encore, probablement en zoulou, Matsatsantsa a Pilori.

Dans les deux cas, il s'agit des adversaires théoriquement à la portée de nos porte-fanions. Car malgré tout ce qu'on écrit, le football botswanais et donc son champion n'est pas une foudre de guerre de la trempe des Egyptiens d'Al Ahly ou des Congolais du Tout Puissant Mezembe sans oublier le champion en titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Comme le CNaPS Sport est parvenu à retrouver des belles couleurs avec Njiva et Lalaina mais également l'attaquant Lucien Kasimo, on est en droit d'attendre à une belle prestation de cette équipe qui projette de faire appel aux services de Boura, le milieu de l'AS Adema, pour apporter plus de concurrence et de consistance à ce compartiment de jeu où Degera et Armando, les deux nouveaux, sont en train de bousculer la hiérarchie face aux anciens cadres tels Mika, Ando et Rija.

Réussite exceptionnelle. En coupe de la Confédération, Elgeco Plus part également avec la faveur des pronostics devant Supersport qui a tout juste gagné, à la roulette, le Nedbank Cup car le club classé 16e de son championnat de Premier League, n'a pas l'étoffe d'un grand d'Afrique. Le secret de cette réussite exceptionnelle vient du propriétaire du club, le groupe de télé Super Sport qui a tout fait pour booster les joueurs et le public face aux clubs du peloton de tête.

Foi du président d'Elgeco Plus, l'équipe ne va pas se contenter avec l'effectif actuel car il sait ce qui manque pour rester au plus haut niveau. « Il nous faut trouver un défenseur central aux côtés de Johnny Rafelambolasoa récemment élu meilleur joueurs de THB Ligue des champions mais aussi un attaquant capable de combiner avec Bela », concède-t-il. En bossant à max, Elgeco Plus a les moyens de passer ces preliminaires. Tout comme le CNaPS Sport où les choses se corsent dès les seizièmes car si la logique est respectée, les protégés de Raoul Arizaka Rabekoto vont devoir croiser les fers avec les Camerounais du Coton Sport FC. Un sacré morceau...