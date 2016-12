Madagascar: Atallah Béatrice - « Le MAE agira plus en tant qu'acteur de développement. »

Le XVIe Sommet de la Francophonie fait partie des actifs du MAE en 2016.

Le chef de la diplomatie malgache promet que son département agira plus en tant qu'acteur de développement en 2017.

L'heure est au bilan. Au ministère des Affaires Etrangères (MAE), on s'y met en ce moment. « L'année 2016 a été une année très fructueuse pour le MAE. Fructueuse aussi bien en matière de coopération qu'en termes de visibilité internationale qui constitue l'essentiel de ses attributions. La diplomatie proactive, agissante conduite par mon département, mise en œuvre selon les orientations du président de la République, trouve son illustration à travers ces nombreuses rencontres internationales qui se sont tenues à Antananarivo, tout au long de l'année 2016.

L'année 2016 a été donc une année singulière, plus que faste pour la diplomatie malgache », souligne la ministre Atallah Béatrice. Avant de rajouter : « Les grandes lignes de notre politique étrangère ont été rappelées par le président de la République à Fort-Dauphin au mois de mars 2016. Elles s'articulent autour du renforcement de la visibilité de Madagascar. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que l'accueil et l'organisation des Sommets du Comesa et de la Francophonie ont contribué de manière significative, et rehaussé l'image de Madagascar. »

Premiers fruits. D'après Atallah Béatrice, la « diplomatie économique » et la politique de « l'ouverture de portes » qui ont été définies par le président de la République portent déjà leurs premiers fruits au niveau financier et de la visibilité de notre pays. « Nous avons restauré une confiance largement écornée par la longue crise auprès de nos partenaires diplomatiques et des investisseurs privés. Le succès unanimement partagée de la Conférence des bailleurs et des investisseurs à Paris constitue la meilleure illustration de ce retour de la confiance de nos partenaires », affirme-t-elle.

A propos de ces nouvelles perspectives, le chef de la diplomatie malgache d'annoncer : « L'année 2017 sera l'année de la récolte diplomatique. On s'attend aux visites du ministre des Affaires Etrangères de la Chine, de la Princesse de Thaïlande en janvier et février. Nous célébrerons avec de hauts représentants du Vatican les 50 ans de relations de Madagascar avec le Vatican. De nombreux pays européens, mais aussi d'Afrique, sollicitent le MAE pour faciliter des rencontres de chefs d'entreprises et des personnalités des milieux d'affaires de ces pays avec leurs pairs et les opérateurs économiques malgaches. C'est un signe indéniable du retour de la confiance des entrepreneurs du monde entier. »

Levier de développement. Par ailleurs, la ministre Atallah Béatrice de déclarer : « A mes yeux, il est temps de transformer la visibilité en un levier de développement. Le MAE entendra déployer toutes ses structures, à savoir ses ambassades, ses consulats (généraux et honoraires), les diasporas, pour promouvoir le concept du président de la République essentiellement basé sur la diplomatie économique. Mon département agira plus en tant qu'acteur de développement. Il s'évertuera à donner plus d'importance à l'IDE (Investissement Direct Etranger), à accroître le nombre des partenaires internationaux (multilatéral ou bilatéral), à faire augmenter les aides publiques par le biais de la diplomatie. »