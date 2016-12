Madagascar: Elections - La psychologie électorale au centre des débats

2016 sera bientôt aux oubliettes et l'on se focalisera davantage, en 2017, sur les élections de 2018. Justement, sur cette question, Gérard Ramampionona, un juriste publiciste et enseignant a donné son avis.

Pour lui, la psychologie électorale joue beaucoup nonobstant le fait que la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) ait promis des élections transparentes et crédibles. « A mon avis, affirme-t-il, tant que les Malgaches vivent dans cette extrême pauvreté, il ne pourrait y avoir de transparence des élections ». Car pour lui, « la majorité des Malgaches ignorent la valeur du vote et préfèrent voter justement pour ceux qui savent et peuvent distribuer des produits de première nécessité, des t-shirts, etc. »

Pouvoir de l'argent. Il est, donc, sceptique à l'idée de transparence amorcée par la Ceni. En effet, l'argent prend tellement le dessus à Madagascar que l'essence du vote s'estompe. De surcroît, la commission devrait cesser de promettre. « La Ceni devrait prouver par ses actions et ses décisions qu'elle est déterminée à asseoir la transparence des élections mais aussi faire tout son possible pour que les péripéties rencontrées durant les dernières élections ne se reproduisent plus », a-t-il indiqué. Gérard Ramampionona souhaite, de ce fait, que les choses se conforment aux promesses. Sans oublier de mettre l'accent sur l'égalité des candidats. « Il devrait y avoir un budget et des moyens définis et égaux pour tous les candidats pour éviter le favoritisme », a-t-il ajouté avant de rappeler que « les problèmes relatifs aux élections ne sont pas d'ordre matériel ni technique ».