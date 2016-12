Cameroun: Poursuites - Le maire de Sangmélima au TCS

C'est le souhait exprimé par les parents, élèves et étudiants, qui invitent les parties… Plus »

A titre de rappel, l'ex préfet du département du Dja et Lobo, Bernard Marie Mba au plus fort de la crise avec le maire de Sangmélima avait déjà dénoncé la gestion du maire André Noël Essian. Bernard Marie Mba avait alors prévenu que le maire André Noël Essianet d'autres maires du département du Dja et Lobo allait faire l'objet d'une enquête par le Tcs pour faire la lumière sur leur gestion dans les ommunes de ce département.

Il s'agit notamment de Mathurin Bindoua, Awo'o Ayolo, Emmanuel Akono et Kosmas Akoulou. Le maire et les conseillers municipaux cités sont attendus au cabinet du juge d'instruction Aman.

Copyright © 2016 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.