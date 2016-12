Madagascar: Malagasy Miara-Miainga - Le régime pointé du doigt !

Par voie de conséquence, le MMM exige que soient élus les chefs de ces subdivisons administratives pour que « les citoyens puissent avoir la latitude quant aux chefs de Fokontany et non subir une gestion qui servira et garantira les intérêts des dirigeants de la haute sphère ». En passant, le MMM réfute également la perspective de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) d'instaurer des guichets uniques permettant une facilité d'inscription sur les listes électorales. Selon ses affirmations, cela ne lui incombe pas.

Le statut des Fokontany a également été débattu par le parti de Hajo Andrianainarivelo : « Peu de responsabilités incombent aux Fokontany dans la mesure où ils ne font pas partie des collectivités territoriales décentralisées (CTD) ». Effectivement, d'après l'article 143 de la Constitution, seules les communes, les régions et les provinces sont les CTD. Les Fokontany demeurent - d'après l'article 2 de l'ordonnance n°2009-890 du 2 juillet 2009 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions des Fokontany - des subdivisions administratives mais « participent, selon l'article 152 de la Constitution, à l'élaboration du programme de développement de leur commune ».

