Ile Maurice: Prisons - Appadoo contre la rémission pour les récidivistes

Il a dû s'acquitter d'une caution de Rs 5 000 devant la Bail and Remand Court, ce jeudi 29 décembre. Lors… Plus »

Vinod Appadoo déplore le manque de transparence derrière l'obtention d'une remise de peine. «Certains dé- tenus n'obtiennent pas de rémission du tout. Alors que d'autres se voient libérer plus tôt malgré qu'ils soient des récidivistes. Il y a un réel manque de motivation pour se réhabiliter pour ceux qui peinent à obtenir une réduction de peine», explique-t-il. «Il faut aussi se dire que ces récidivistes font des victimes une fois libérés et il nous faut penser à cela.»

«On peut faire une erreur une fois. Mais on ne peut pas la refaire plusieurs fois !» Le commissaire des prisons, Vinod Appadoo, est catégorique: il ne faut plus accorder de rémission de peine aux récidivistes. C'était mercredi 28 décembre, lors d'un échange avec la presse, après la visite de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, à la Women's Open Prison de Beau-Bassin.

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.