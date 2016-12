Burkina Faso: Attaque de Nassoumbou - L'onde de choc emporte Pingrenoma

S'agissant d'une affaire militaire, l'information a fait l'effet d'une véritable bombe : le général de Brigade Pingrenoma Zagré, chef d'état-major général des armées, a été remplacé hier 28 décembre par le colonel-major Oumarou Sadou. Pingrenooma n'aura donc passé que deux petites années à la tête des armées burkinabè, puisqu'il avait été nommé sous la Transition le 27 novembre 2014 en remplacement du général de Division Honoré Nabéré Traoré.

A-t-il rendu sa démission, fut-ce à la demande du chef suprême des armées et ministre de la Défense, le président Roch Marc Christian Kaboré, ou a-t-il purement et simplement été défénestré ? Qu'importe, dans tous les cas c'est presque du pareil au même, car à moins qu'on le mette en réserve pour la République -pour d'autres fonctions plus importantes - ce changement sonne comme un désaveu.

Difficile en effet de ne pas lier cet événement au péril sécuritaire qui frappe le Burkina Faso depuis 2015 avec les nombreuses attaques terroristes et les autres incidents imputés aux ex-RSP qui ont fait des dizaines de morts jusque-là. On se rappelle, entre autres, l'assaut subi par le poste de douanes de Déou en fin juin 2015, celui qu'a essuyé la Brigade de gendarmerie d'Oursi le 23 août 2015, les tueries du Cappuccino le 15 janvier dernier, l'attaque du poste de police de Koutoukou le 17 mai dernier.

Point d'orgue de cette période noire ou rouge si l'on veut, la récente tragédie de Nassoumbou où le Groupement des forces antiterroristes a payé un lourd tribut à une attaque djihadiste avec la mort de 12 de ses éléments. Un véritable Waterloo burkinabè dont on se demande encore comment il a pu arriver, tant les questions, nombreuses, restent toujours sans réponses.

Excédés par l'insécurité ambiante dans laquelle ils baignent, les Burkinabè ont fini par faire un procès en incapacité à leurs forces de défense et de sécurité, qui seraient bonnes à parader et à faire des coups d'Etat, et attendaient des mesures fortes de la part du premier magistrat. Lui-même ne l'avait-il pas laissé entendre sur les ruines encore fumantes de Nassoumbou ? C'est ce qui vient de se passer.

En vérité, il faut se garder de tirer sur l'ambulance transportant Pingrenoma Zagré. Ce serait trop facile en effet de lui faire porter seul le chapeau d'un problème aussi complexe que le narco-djihadisme qui nous a embarqués dans une guerre asymétrique comme tant d'autres pays de la sous-région. Mais le chef de l'Etat pouvait-il faire autrement que de sacrifier le premier des bérets ?

Seul responsable ou pas, Pingrenoma trinque en réalité pour toute la troupe qui a besoin d'une réforme en profondeur, même si c'est sans moyens conséquents (humains, logistiques) ; sinon il serait illusoire de pense gagner cette guerre. Peut-être donc que le ci-devant chef d'état-major général des armées constitue la première tête qui va tomber au sein de la hiérarchie militaire qui, là aussi, a besoin, force est de le reconnaître, d'un coup de pied dans la fourmilière.

Celui qui vient d'être bombardé, le colonel-major Oumarou Sadou, sait donc ce qu'il lui reste à faire. Pas véritablement connu du grand public, pour le nouveau chef d'état-major général des armées, cette promotion est comme une petite revanche : en effet, il avait été éjecté de son poste de chef d'état-major de l'armée de terre, qu'il a occupé de 2011 à 2015.

Faut-il voir dans cette nomination un clin d'œil au Grand Sahel dans la mesure où le promu est natif de Djibo et que peut-être on espère tirer profit de cette proximité linguistique et culturelle qui avec les populations de là-bas voire de la confiance au fils du coin ?. Alors que 2017 se profile à l'horizon, le meilleur des vœux que l'on puisse formuler pour Oumarou Sadou (57 ans) est qu'il réussisse sa mission, même s'il n'est pas le seul à porter une grande croix.