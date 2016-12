Congo-Kinshasa: L'AR proteste contre la levée des immunités de Kyungu

Dans le même registre, Félix Tshisekedi a vivement condamné la levée des immunités de Gabriel Kyungu et l'arrestation du président du MLP. Pour ce haut cadre de l'UDPS, ces nouveaux cas ne favorisent pas la décrispation politique tant voulue par le Rassemblement et la communauté internationale pour aboutir à un accord politique dans un climat apaisé. Il craint que l'affaire Kyungu ne complique les négociations politiques entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et les non signataires, réunis depuis trois semaines< au Centre Interdiocésain, sous la médiation de la CENCO.

L'Alternance pour la République fustige le fait que cette dérive intervient au moment où les forces politiques et sociales acquises au changement négocient, avec la Majorité présidentielle, par le truchement de la CENCO, une voie de sortie de la crise de légitimité des institutions en place et de leurs animateurs.

Copyright © 2016 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.