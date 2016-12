Sénégal: Arachide - Des acteurs préconisent "l'étude de la situation" pour une politique sur le long terme

Moussa Sow, l'international sénégalais, a planté six buts en seulement un mois, se retrouvant… Plus »

Pour "optimiser les ressources allouées en ce moment, en attendant de définir la nouvelle politique", les intervenants ont préconisé des "mesures critiques" : "traçabilité de la distribution des semences, organiser en faîtière les producteurs pour l'acquisition de l'engrais, traçabilité et impact des graines exportées et rationaliser la subvention".

Estimant que les précédentes réformes "sont caduques", les intervenants ont ainsi souligné la nécessité de "s'arrêter et faire une étude de la situation afin de définir une politique et une stratégie cohérente sur le long terme".

Selon un document reçu à l'APS, le thème a été introduit par Youssoupha Diallo, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural et président du Conseil d'Administration de SONACOS.SA.

Dakar — Des acteurs de la filière arachidière ont souligné récemment la nécessité de "s'arrêter et faire une étude de la situation" de cette culture afin de "définir une politique et une stratégie cohérente sur le long terme", a appris l'APS.

