Madagascar: Ambohimanarina - Grand nettoyage au marché communal

Un nettoyage après les fêtes de la nativité. C'est ce qui s'est passé à Ambohimanarina hier dans l'après-midi. En effet, ordures et détritus ont commencé à s'amonceler autour du marché après cette fête, d'après le délégué au maire du VIe arrondissement Fehizoro Ony Andriamananjezika. Ce qui aurait incité les responsables à prendre leur responsabilité. À Fehizoro Andriamananjezika d'ajouter que « l'initiative entre dans le cadre d'une directive de madame la Maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Elle a été effectuée grâce à la collaboration entre le VIe arrondissement, le fokontany et le corps des sapeurs-pompiers et qui vise à curer les canaux d'évacuations ». Ladite initiative, la deuxième cette année, serait également la suite d'autres actions visant à entretenir la salubrité de la commune.

