Madagascar: Association MADAS - Des matériels sportifs pour l'AS Saint-Michel

Journée bénie pour Saint-Michel hier. Les jeunes ont eu cinq jeux de maillots de la part de l'Association Madas. Composée d'anciens footballeurs et de sportifs de haut niveau, l'association Madas fait le va-et-vient entre la France et Madagascar. Hier, en présence de Justin Randriatsoaray et de Baovola Randriamiharinosy, les collégiens ont été dotés de plusieurs jeux de maillots pour les 6 à 8 ans, pour les 8 à 10 ans, pour les 10 à 1é ans, pour les U15 et pour les U20.

Les équipements sont donc offerts par l'association MADAS et les frères Borbiconi, anciens joueurs professionnels (ASNL-FC Metz) et ce, pour le centre de formation. « nous nous penchons sur les centres qui n'ont pas de sponsors officiels ou qui ont besoin de nos dons. Car il existe des centres qui sont mieux lotis », a expliqué Justin Plâtre Randriatsoaray.

Rentrant directement de Fianarantsoa où ils ont visité leurs terres natales, ils ont donné aussi un jeu de maillots à Vas'y boaikely de Fianarantsoa tout comme ils ont donné des ballons, des sifflets et des maillots à l'équipe de Soatanàna Mandrabanga.

Comme Stéphane Randriatsoaray est un jeune joueur semi-pro de football, il souhaite appuyer le sport à Madagascar avec ses parents Justin et Alice. Par son biais, des clubs comme Woippy, Bertranges, et d'autres clubs de Luxembourg offriront des ballons et des maillots pour Madagascar. De même, une équipe de jeunes volleyeuses ASDAM V a reçu un jeu de maillots ;