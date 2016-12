Madagascar: Changement d'itinéraire des taxi-be - Baisse de recettes pour les lignes traversant Analakely

Pour les taxi-be, en particulier, le nombre de parcours effectués en une journée baisse d'environ 35%. « De 4h30 du matin à 19h30 environ, nous arrivons à boucler jusqu'à 8 'tours' mais depuis la semaine avant Noël, nous n'en faisons plus que cinq, voire quatre, alors que le propriétaire du véhicule ne veut rien savoir et nous réclame le même montant de versement tous les soirs », se plaint un chauffeur de taxi-be de la coopérative Mirindra, tout en reconnaissant que la circulation est légèrement moins encombrée depuis le lendemain de Noël.

Ainsi, l'axe « Petite vitesse » se retrouve particulièrement encombré, quasiment à longueur de journée. Il en est de même pour la rue Rabezavana, derrière le Lycée Rabearivelo, toujours encombrée depuis Andohan'Analakely et derrière les pavillons Analakely, même en dehors des périodes de fête. Pour ne rien arranger à la situation, l'augmentation du nombre de marchands des rues qui squattent tous les trottoirs et une bonne partie des chaussées dans le centre-ville, notamment à Behoririka, ralentit davantage la circulation, au grand désespoir des automobilistes, transporteurs ou non.

