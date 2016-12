Madagascar: Moto - Les nouvelles Duke attendues en 2017

Deux nouveautés sont particulièrement attendues dans le milieu des deux-roues pour 2017. D'un côté, la deuxième génération des petites KTM Duke, et de l'autre, la G310R, premier roadster de moyenne cylindrée de BMW.

Le design de la nouvelle Duke est inspiré de la Superduke 1290.

Les motos de petites ou moyennes cylindrées règnent à Antananarivo. Étroites et sinueuses, les rues de la capitale, peu de lignes droites également, sont le terrain de jeu des deux-roues de moins de 400cc. Sur ce marché, les chinoises constituent, certes, un choix abordable, mais leur fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce marché verra l'arrivée de deux nouveaux roadsters en 2017, à savoir la nouvelle version de la KTM Duke.

KTM a lancé son opération de conquête des pays asiatiques, sud-américains et africains, au début de la décennie, avec la première lignée des Duke de petites et moyennes cylindrées. On se souvient de la sortie, en 2011, de la 125 suivie des 200 et de la surpuissante 390. Au salon EICMA de Milan (Italie), au mois de novembre dernier, le constructeur autrichien a dévoilé la nouvelle version de son petit roadster, dont le design est grandement inspiré de la Superduke 1290. Le cadre treillis tubulaire en acier est plus que jamais mis en valeur,

surtout sur la 390 où la partie avant est peinte en orange et l'arrière en blanc. La partie cycle ne subit pas de grandes modifications. Elle garde les belles jantes à bâtons de l'ancienne version avec des enveloppes de 110mm et 150mm, ainsi que la fourche inversée WP de 43 mm à l'avant et le monoshock WP à l'arrière, sans oublier le bras oscillant moulé sous

pression, signature de la firme de Mattighofen. Le tout procure encore et toujours une stabilité et une maniabilité incroyable.

L'ordinateur de bord de la Duke est toujours complet.

Des cartographies-moteurs

On remarque également les nouvelles écopes de réservoir, plus agressives que jamais et en phase avec le nouveau phare. Et c'est là que se situe l'évolution la plus significative. Ce nouveau « headlight » avec des LED, est traversé au milieu par une entrée d'air refroidissant le système. Il procure au millésime 2017 un regard littéralement bestial.

En s'installant sur la selle, d'une hauteur de 830mm, le nouveau tableau de bord interpelle immédiatement. Une véritable tablette électronique. L'ordinateur de bord est toujours généreux en informations. Et aux habituels affichages, il faut désormais ajouter le choix des différentes cartographies moteurs, autre nouveauté apparue sur cette nouvelle génération.

Au niveau de la motorisation, KTM a travaillé sur son bloc afin de satisfaire la norme Euro 4. D'où l'installation d'une nouvelle sortie d'échappement sur le côté droit. Les cylindrées restent les mêmes, soit 125cc pour la Duke 125, 199cc pour la Duke 200 et 375cc pour la Duke 390. La puissance n'a pas non plus diminué malgré l'Euro 4, soit 15CV, 25CV et 44CV. Par contre, le couple a été augmenté. Toutefois, les nouvelles Duke sont plus lourdes en raison de l'ajustement pour entrer dans cette norme. À titre d'illustration, la 390 passe de 139kg à 149kg.

La face-avant du roadster de KTM a une allure agressive.

La Duke reste cette moto joueuse, nerveuse et tranchante dans les prises d'angle. Grâce à sa partie cycle et son moteur vif, son agilité en fait une véritable arme dans la jungle urbaine. Et hors agglomération, sa maniabilité dans les enchainements de courbe et son aisance à haut régime en font la meilleure alliée. Et pour encore plus de fun en mode supermotard, l'ABS est désactivable sur le système de freinage doté d'un étrier à quatre pistons à montage radial et d'un disque de diamètre de 320mm à l'avant, et d'un disque de 230mm à l'arrière. Les

nouvelles Duke sont attendues chez Madauto, le concessionnaire de KTM, vers la fin de

l'année 2017.

La première version toujours en vitrine

Les nouvelles Duke de petites et moyennes cylindrées débarqueront à Madagascar vers la fin de l'année prochaine, d'après les informations diffusées par Madauto, le concessionnaire de KTM. Et ce, après les sorties en Europe prévues vers le milieu de 2017. En attendant, la première version de la Duke est toujours disponible en vitrine. La Duke 200, livrée avec le kit déco blanc et orange, fait l'objet d'une promotion de Noël depuis le début du mois de décembre. Sans oublier la Duke 390 qui est dotée d'un carénage et d'un kit déco en noir et orange. En plus de l'acquisition d'une moto légère, agile et maniable, les possesseurs de Duke bénéficieront d'une initiative inédite lancée par le concessionnaire de KTM. Le projet consiste en la création d'un club de « Dukers », avec des rencontres et des sorties fréquentes, dont la première a été organisée le vendredi 23 décembre dernier, avec une randonnée Tana-Antsirabe-Tana. Ainsi que la tenue d'une « Duke Cup » sur le circuit du SRK Imerintsiatosika pour ceux qui veulent s'amuser sur une piste fermée.

Le G310R, premier roadster de petite cylindrée de BMW.

Roadster - La BMW G310 débarquera en avril

Outre les nouvelles Duke, la BMW G310R suscite également des attentes. Elle débarquera au mois d'avril, d'après les informations recueillies auprès de Motostore. La cylindrée 313cc, c'est une valeur inédite pour la firme allemande. Mais il fallait bien proposer une machine de moyenne cylindrée pour conquérir l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ce moteur se démarque par son inclinaison vers l'arrière et sa culasse tournée à 180°, ce qui contribue à abaisser le centre de gravité et à le déplacer vers l'avant. Il délivre une puissance de 34CV pour une machine pesant 158,5kg.

BMW a également développé une version trail du G310.

Au niveau du design, la G310R hérite des gènes de la S1000R, roadster de référence de la marque allemande. Son carénage sportif, son feu avant puissant, son réservoir dynamique et imposant ainsi que ses proportions typiques de roadster captivent les regards, tout comme le logo « BMW » très bien placé sur le côté. La fourche avant inversée de 41mm de couleur dorée attire également l'attention. La petite « béhème » est montée autour d'un cadre treillis tubulaire.

La BMW adopte aussi un tableau de bord rectangulaire.

Position naturelle

Ce cadre est couplé à un bras oscillant en aluminium caractérisé par des découpes. Chez BMW, on insiste sur sa légèreté et la stabilité qu'il procure. En poursuivant au niveau de la partie cycle, on apprécie la taille des pneus, 110mm à l'avant et 150mm à l'arrière comme sur les Duke, bien larges pour assurer une bonne tenue de route. Par contre, le dessin des jantes pourrait laisser un peu perplexe.

La hauteur de selle s'éleve à 785mm et on peut aisément poser les deux pieds à terre pendant l'arrêt. Une selle courte qui souligne la silhouette de roadster à l'arrière. La position de conduite est bien confortable. Les bras tombent naturellement sur le guidon et les cale-pieds sont un peu plus placés en avant. Comme sur les Duke, le tableau de bord adopte une forme rectangulaire et pléthorique d'informations.

La géométrie et le réglage des suspensions sont réglés de manière à ce que la G310R soit agile en ville, afin de se faufiler facilement dans le trafic. De bon augure pour les futurs acquéreurs qui roulent à Antananarivo. Comme sur toutes les motos BMW produites depuis 2013, le système ABS est de série. Ce qui assure un freinage précis sans blocage de roue sur le disque avant de 300mm pincé par un étrier à quatre pistons. Aucun risque de chute en cas d'arrêt d'urgence à cause des piétons traversant n'importe où et sans crier gare dans les rues de la capitale.

Que ce soit la Duke ou la G310R, rouler sur un deux-roues d'une grande marque demeure un privilège unique. La valorisation du pilote est inestimable sur une KTM ou une BMW. Certes, il s'agit d'une option plus onéreuse par rapport aux alternatives chinoises du marché, mais l'investissement justifie largement le choix.

Le cylindre de la G310R est incliné vers l'arrière.

Une version trail

BMW a aussi développé une version trail de la G310. Celui-ci porte la dénomination de G310GS et arrivera en concession en octobre. Une digne descendante de la 1200GS, que bon nombre de motards s'accordent à qualifier de meilleur trail au monde. La G310GS reçoit la même motorisation que le roadster, avec un monocylindre incliné vers l'arrière, cubant à 313cc et délivrant 34CV. Il en est de même pour le cadre treillis tubulaire et de l'ensemble de la partie cycle. Le réservoir garde sa contenance maximale de 11 litres. Par contre, le carénage évolue avec l'arrivée d'une nouvelle face avant, caractéristique particulière des trails. À l'arrière, on remarque le support de top case, accessoire accompagnant souvent ce type de moto. Le poids passe de 158,5kg pour la G310R à 169,5kg pour la G310GS. La garde au sol et la hauteur de selle sont également plus élevées, soit 1 420mm et 835mm pour la version GS, contre 1 374mm et 785mm pour la version R.