Sénégal: PME-PMI - Macky Sall veut un dispositif facilitant l'accès à la commande publique

Abordant l'encadrement le financement et le développement des PME/PMI, hier en Conseil des ministres, le Président de la République a rappelé au Gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde à la mise en œuvre rapide des réformes visant à améliorer durablement le climat des affaires au Sénégal, et l'exhorte à promouvoir davantage les PME/PMI, comme moteurs essentiels de l'activité économique, de la croissance et de la création d'emplois.

A cet égard, souligne la même source, le Chef de l'Etat demande au Premier Ministre de renforcer le dispositif de facilitation de l'accès des PME/PMI à la commande publique, aux partenariats et aux financements publics et privés. Il convient dans ce cadre de procéder à l'évaluation et à la mutualisation des actions du FONGIP, du FONSIS, de la BNDE, et des structures publiques d'encadrement des PME/PMI telles que l'ADEPME, la Direction des PME et des PMI, le Bureau de Mise à niveau.

Rappelant son ambition de bâtir un Sénégal émergent autour de PME/PMI viables, innovantes et performantes, le Président de la République demande au Premier Ministre de veiller à l'adoption, au cours du premier trimestre 2017, de la loi de développement des PME et de modernisation de l'économie.