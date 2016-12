Togo: Le CNCMUT fait la promotion des mutuelles de santé

Le Cadre National de Concertation des Mutualité au Togo (CNCMUT) en collaboration avec les mutuelles de santé de la région maritime a organisé dans la ville de Tsévié une rencontre de sensibilisations à l'endroit des acteurs locaux, des chefs traditionnels et des hommes de média. Ce Cadre National de Concertation de la Mutualité au Togo est apolitique et non confessionnel. Il a pour souci de contribuer activement et de façon concertée, à l'amélioration de la protection sociale au Togo avec un accent particulier sur la promotion des mutuelles de santé.

L'étape de Tsévié ce 28 décembre 2016, a été l'apothéose de la tournée de sensibilisation dans tout le pays entamé il y a de cela quelques semaines. Il s'agit de faire connaitre le CNCMUT, de partager avec les partenaires les résultats de l'étude diagnostique du mouvement mutualiste et le rôle des mutuelles de santé dans le processus d'extension de la couverture maladie universelle (CMU) au Togo d'où le thème : Les mutuelles sociales, acteurs et partenaires de la couverture mondiale universelle.

Le CNCMUT, paradoxalement à l'INAM (l'Institut National d'Assurance Maladie) mise en place par le gouvernement, vient aider plus de 96% de la population togolaise qui ne bénéficie pas des prestations de l'INAM.

Le CNCMUT a plusieurs missions à savoir le fait d'animer la vie démocratique du mouvement mutualiste, favorisant la définition et l'évolution des orientations politiques du mouvement mutualiste, en particulier lors des assemblées générales, des conseils nationaux et des congrès de la Mutualité au Togo etc. d'accompagner le développement des mutuelles par une expertise et des services dans les domaines de la formation, de l'assurance, et l'économie ; il représente les mutuelles dans l'espace public en participant aux débats publics sur toutes les questions de protection sociale, de santé et de solidarité.

Le Cadre National de Concertation des Mutualités au Togo se veut rapprocher la santé proche des populations en nouant un partenariat avec les mutuelles de santé dans presque toutes les préfectures du Togo.