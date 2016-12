Algérie: Skikda - Création de la Fondation Malek Chebel pour la culture et la connaissance

Selon son fils Michael, Malek Chebel, décédé le 12 novembre 2016 à l'âge de 63 ans dans un hôpital parisien, était parmi les plus farouches défenseurs du dialogue entre les civilisations et les religions, plaidant pour la modernisation de la pensée islamique.

L'autre objectif de la Fondation, a précisé Michael Chebel, est d'œuvrer à traduire les œuvres de cet anthropologue et écrire sa biographie, principalement la période de son enfance, passée à Skikda sa ville natale, en plus de l'organisation d'un séminaire international autour de l'œuvre de Malek Chebel et son message universel.

Selon Michael Chebel, cette Fondation "avancera sur les traces de ce philosophe et penseur" et œuvrera à "introduire son legs intellectuel à l'Unesco".

