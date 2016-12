Algérie: La réunion de la tripartite prévue en mars prochain

Soulignant que "l'appui de la production et de l'entreprise est le facteur clé de la solution des problèmes socioéconomiques éventuels", M. Sellal a rappelé que les chiffres confirmaient que l'Algérie était dans une position confortable, grâce aux mesures prises par l'Etat telles que la rationalisation des dépenses et l'encouragement de l'investissement afin d'atteindre l'objectif de la diversification de l'économie.

La dernière réunion de la tripartite, tenue en juin dernier, avait évoqué plusieurs dossiers dont le nouveau modèle économique, la mise en œuvre du pacte économique et social dans les domaines de l'investissement et de l'emploi et l'ajustement du régime de retraite.

