Algérie: Timimoune - Plusieurs troupes animent la 1e soirée du festival d'Ahellil

Adrar — Plusieurs troupes d'Ahellil locales ont gratifié le public d'un spectacle riche en couleurs et sonorités, mercredi dans l'Oasis Rouge, Timimoune (200 km Nord d'Adrar), dans le cadre de la première soirée du festival culturel national d'Ahelil (28-30 décembre).

Des associations versées dans le patrimoine d'Ahellil ont présenté, à un public connaisseur et intéressé venu très nombreux au théâtre de plein air, des facettes poétiques de cet art lyrique, et à la fois mystique, ancestral, durant cette première représentation qui s'est poursuivi très tard dans la soirée.

Les troupes participantes, qu'elles soient masculine ou féminine ou de jeunes, se sont produits sur scène dans une chorale d'une parfaite harmonie, reflétant l'ancrage de cet art dans la région du Gourara et l'attachement de ses populations, à travers les générations, à cet art ancestral authentique.

Ainsi, les associations "El-Ichrak El-Thakafia", "Tifaout lil Folklore","Kawkab El-Sahra" et "El-Diwane", issus des communes de Ouled-Aissa et Cherouine, ainsi que les associations "Agidi El-Thakafia" de al commune d'El-Ksour et la troupe féminine "Tin-Houlaouine" de Timimoune, ont présenté des morceaux d'Ahellil qui ont charmé le public par la beauté des textes chantés, puisés d'un répertoire notoire, au niveau local et national.

Cette manifestation culturelle nationale, placée cette année sous le signe de "Message des aïeux aux descendants", est dédiée au regretté Cheikh Da Mehmi Mohamed Benameur, qui a été un des piliers de ce patrimoine d'Ahellil, dans le genre "Tegrabet" durant le siècle dernier.

Ce festival se poursuit par des soirées Ahellil, animées par une trentaine d'associations, en plus d"activités folkloriques les après-midi, au niveau du théâtre de plein-air, dans le cadre de l'animation de l'environnement.

Une conférence est également projetée au niveau de la bibliothèque de lecture publique de Timimoune sur le thème "Répertoire d'Ahellil", qui sera animée par des enseignants universitaires, des spécialistes intéressés par le patrimoine immatériel et des Choyoukh d'Ahellil.

Ce festival culturel d'Ahellil revêt un grand intérêt dans l'animation de la scène culturelle locale, au regard de sa dimension civilisationnelle et son impact touristique.

Il draine, en effet, de plus en plus de touristes, notamment en cette période de vacances de fin d'année, et constitue ainsi une occasion pour les visiteurs à la fois de se rapprocher de ce patrimoine séculaire du Gourara et d'apprécier la beauté du paysage naturel de l'Oasis rouge, son urbanisme particulier et ses sites touristiques et archéologiques.