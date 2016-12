Algérie: Timimoune - Forte participation au 10e festival culturel national d'Ahellil

Adrar — Une forte participation de troupes culturelles est enregistrée à la 10ème édition du festival national culturel d'Ahellil, ouverte mercredi à l'Oasis rouge de Timimoune (Adrar), a-t-on constaté.

Cette participation de troupes et d'associations s'intéressant à la préservation du patrimoine reflète la conscience prise par les jeunes sur la nécessité de préservation du patrimoine culturel, l'Ahellil dans ce cas, en tant que legs à pérenniser dans la région, a indiqué le commissaire du festival, Ahmed Djouli.

Classée patrimoine universel en 2005 par l'UNESCO, cette manifestation d'Ahellil, qu'abrite annuellement la wilaya déléguée de Timimoune (200 km Nord d'Adrar), s'assigne comme objectifs la promotion et la préservation de ce genre lyrique culturel, dont les chercheurs et Choyoukh ont œuvré inlassablement pour son classement en tant que patrimoine immatériel mondial, a précisé le commissaire du festival.

Placée sous le signe de "Ahellil, message des aïeux aux descendants", cette édition (28-30 décembre), organisée cette année en hommage au défunt cheikh Da Mehmi Mohamed Benamar, un des pionniers du genre "Tegrabet" au dernier siècle, cette manifestation de trois jours a été marquée en ouverture par un défilé des troupes participantes, de Baroud, de Karkabou et de Méharistes, ayant égayé, tout au long de l'artère principale du 1er Novembre de Timimoune, le public nombreux, à travers divers spectacles folkloriques et culturels.

Une trentaine de troupes et d'associations versées dans le genre Ahellil animeront les soirées artistiques au théâtre de plein air de Timimoune, à la satisfaction des mélomanes et amoureux de ce type de chants séculaires.

L'édition de cette année se limitera, toutefois, au seul concours du jeu des instruments utilisés dans l'Ahellil, au détriment du concours entre troupes participantes, annulé pour des raisons financières, ont indiqué les organisateurs.

Le programme du festival prévoit également l'animation, par des anthropologues et universitaires, d'une conférence intitulée "Lectures dans le corpus d'Ahellil", prévue au niveau à la bibliothèque publique de Timimoune.

La rencontre permettra de mettre en exergue les œuvres et contributions de certaines chercheurs et académiciens dans la lecture et l'examen des textes de ce patrimoine lyrique, les valeurs d'entraide et la pérennité de ce patrimoine à travers les évènements et fêtes religieuses dans le Gourara.

Le commissaire du festival a, à ce titre, mis en valeur l'initiative des hommes de culture et des associations, en signe de reconnaissance à leur fidélité à ce type de legs ancestraux, tout en saluant les efforts des autorités locales pour la réussite de cette manifestation, qui constitue un important rendez-vous culturel local.

Le festival culturel national d'Ahellil revêt un grand intérêt dans l'animation de la scène culturelle locale, au regard de sa dimension civilisationnelle et son impact touristique, car il draine de plus en plus de touristes, notamment en cette période de vacances de fin d'année, et constitue ainsi une occasion pour les visiteurs de se rapprocher de ce patrimoine séculaire du Gourara et d'apprécier, par la même occasion, la beauté du paysage naturel de l'Oasis rouge, son cachet architectural ainsi que ses sites touristiques et archéologiques.