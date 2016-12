Algérie: Généraliser l'utilisation des TIC dans la gestion des bibliothèques de lecture publique

Sidi Bel — Les participants à une journée d'étude sur l'uniformisation des procédures techniques et réglementaires des bibliothèques, ont plaidé mercredi à Sidi Bel-Abbès pour la vulgarisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la gestion de ces établissements culturels.

Les intervenants, des universitaires, des chercheurs et des cadres du secteur de la culture des wilayas dans l'ouest et centre du pays, ont mis l'accent sur l'importance utilisation des TIC dans la gestion des bibliothèques de lecture publique, ainsi que sur l'encouragement à la lecture de toutes les couches de la société.

Le directeur de la bibliothèque principale de lecture publique de Tlemcen, Abdeldjellil Chekroun, a indiqué que l'utilisation des technologies nouvelles et leur généralisation encourage l'instauration de la culture de la lecture.

Il a ajouté que la dotation des bibliothèques de sites électroniques permet de servir à distance, de sortir les livres des étalages et de renforcer le rôle de la bibliothèque en dehors de son espace, tout en citant des services offerts aux enfants à travers ces sites, notamment pour les contes, les manuels pédagogiques ayant pour conséquence de les encourager à la lecture et de conforter leurs capacités intellectuelles, en plus de les rapprocher du livre dans la réalisation de travaux de recherche.

Cette journée d'étude, tenue à la bibliothèque principale de lecture publique "moudjahid Mohamed Kebbati", vise à préparer le colloque national prochain sur le lectorat et enjeux du siècle, dans le cadre du programme du ministère de la Culture et de la direction de Sidi Bel-Abbès, a indiqué le président du conseil scientifique de cette bibliothèque, Mohamed Ezzine.

Le même responsable a salué les efforts consentis au niveau local dans le but d'encourager la lecture en milieu scolaire à travers 53 bibliothèques de lecture publique implantées dans les communes et offrant une carte d'abonnement gratuite aux élèves des trois cycles et un espace adapté aux révisions collectives lors des examens.