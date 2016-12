Algérie: Le CPA prévoit un bénéfice net de près de 32 milliards de DA en 2016

Boumerdes — Le président directeur général du Crédit populaire d'Algérie (CPA) Omar Boudiab a prévu mercredi à Boumerdès un bénéfice net de près de 32 milliards de DA pour le bilan de l'exercice 2016 qui sera publié en mars prochain.

Le responsable qui inaugurait le nouveau siège du CPA à Boumerdès a expliqué à l'APS que cette banque a réalisé des performances financières positives et en croissance soutenue grâce à plusieurs facteurs dont le principal reste lié à la dynamique de la société et la diversification des offres (crédits et épargne) destinées aux clients.

Ces résultats ont été rendus possibles également grâce aux crédits incitatifs et aux produits financiers développés et mis à la disposition des opérateurs dans différents secteurs tels le bâtiment, l'hôtellerie, l'habitat et les ports ainsi que la petite entreprise et les groupes industriels privés et publics a-t-il ajouté précisant que l'introduction des technologies nouvelles et du e-paiement dans les transactions bancaires ont favorisé ces performances.

Concernant le nouveau siège inauguré M. Boudiab a fait savoir que cette structure sise au centre-ville sera érigée prochainement en siège régional.

Dans le cadre de l'élargissement du réseau de la banque à travers la wilaya le CPA s'emploie à ouvrir avant fin 2017 de nouvelles agences dans les communes de Hamadi, Khemis Khechna, Boudouaou, Ouled Moussa, et les Issers qui viendront s'ajouter à celle de Bordj Menaeil exploitée depuis plusieurs années.