Mauritanie: 2016 - Un dialogue politique boudé et des issues en attente de concrétisation

Nouakchott — L'année 2016 tire à sa fin avec un baisser du rideau sur trois épisodes majeurs ayant marqué la scène politique en Mauritanie en l'occurrence un dialogue politique boycotté par les principaux partis de l'opposition, des solutions pour la situation interne en attente de concrétisation et la tenue du premier sommet arabe à Nouakchott.

Un rendez-vous venu incontestablement consolider le rôle pivot de ce pays dans le rapprochement arabo-africain.

Toutefois, les conclusions issues des "ateliers" du dialogue politique resteront sans effet notable sur la "réforme" et le lancement de la dynamique de la vie politique confinée dans un cadre traditionnel dans l'expectative du verdict des échéances prévues à court terme.

Des mois durant, le gouvernement mènera moult contacts et consultations avec les différentes forces politiques du pays pour qu'enfin l'union daigne apposer son sceau entre la majorité et certains partis de l'opposition au terme de multiples séances du dialogue politique, tenu à la mi-octobre dernier en l'absence des partis politiques traditionnels.

Après plus de deux semaines, les représentants des parties participantes ont pu aboutir à des recommandations qui appellent dans leur ensemble, à un amendement constitutionnel et à une réforme politique structurante.

Des décisions considérées par le pouvoir et la majorité comme le prélude d'une nouvelle étape politique en Mauritanie tandis que l'opposition radicale n'y verra, ni plus ni moins, qu'une "consécration du pouvoir unique et une violation de la Constitution".

Malgré le règlement de la question liée à la "prorogation du mandat présidentiel" qui a fait couler beaucoup d'encre avant et après le dialogue politique et l'engagement du Président Mohamed Ould Abdelaziz à ne pas se présenter pour un troisième mandat, l'opposition radicale, à sa tête le Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU qui compte près de 15 partis) et le Rassemblement des forces démocratiques, continuait de camper sur son rejet des résultats du dialogue.

Un rejet confirmé par sa non-participation au référendum sur l'amendement constitutionnel dont la date n'a, à ce jour, pas encore été fixée.

Et au moment où des sources proches des sphères de prise de décision affirment que le référendum sur l'amendement constitutionnel aura lieu en janvier prochain, les observateurs politiques locaux, eux, prédisent l'annulation par le Président Ould Abdelaziz du référendum populaire au regard des besoins qu'induira le processus en termes de moyens humains et logistique, pour le trésor de l'Etat faisant prévaloir son adoption par une simple réunion parlementaire (Assemblée nationale et Sénat) comme ce fut le cas en 2012.

D'autres milieux estiment quant à eux, que la tentative du pouvoir en place d'intensifier des contacts "secrets" avec certains opposants politiques pour mûrir un nouvel accord avec des garanties politiques plus étendues, déblaiera le terrain vers une sortie de la crise politique interne. Celle-ci impliquera l'ensemble des acteurs sur la scène mauritanienne à la gestion de cette démarche politique importante.

Une effervescence sociale qui accroît les revendications socioprofessionnelles

La dynamique qui a caractérisé la scène politique tout au long de l'année 2016, sera accompagnée d'une effervescence sociale sous-tendue par des revendications socioprofessionnelles clamées à travers des marches et manifestations auxquelles les autorités n'ont pas hésité à opposer force et fermeté.

Au plan social, le fait imposant restera sans nul doute, la grève générale qui a paralysé la production pendant près de trois semaines, dans la mine de "Taziart", deuxième mine d'or d'Afrique, contraignant la société canadienne "KINROSS" à plier l'échine face aux revendications professionnelles pressantes des travailleurs. Elle sera soldée par une convention collective garantissant leurs droits sociaux.

En parallèle et durant le premier semestre de l'année, une contestation estudiantine éclatera également à l'université de Nouakchott pour revendiquer l'amélioration des prestations universitaires et la révision de la réglementation régissant l'octroi des bourses à l'étranger outre la campagne "Mani chari gasoil" lancée par un groupe de jeunes protestant contre la cherté du carburant malgré la chute des cours à l'échelle mondiale, voyant en cela "un autre moyen pour extorquer de l'argent au citoyen qui croulait déjà sous le poids du recul du pouvoir d'achat".

Le sommet arabe de Nouakchott: consolidation du rapprochement arabo-africain

La tenue du premier sommet arabe à Nouakchott après le refus du Maroc d'abriter la 27eme session, a constitué en 2016 un évènement, et non des moindres, sur la scène politique mauritanienne.

Il sera ainsi qualifié par les responsables mauritaniens du plus imposant événement du pays depuis l'indépendance en 1960.

D'autre part, les milieux diplomatiques mauritaniens ont indiqué que les autorités mauritaniennes en acceptant d'abriter la 27eme session de la conférence au sommet arabe, ont remporté l'enjeu de l'organisation et de l'action diplomatique tant les préparatifs s'étaient déroulés en un temps record et dans un contexte régional et international exceptionnel et extrêmement complexe.

La présidence de la Ligue arabe confiée à la Mauritanie aura été d'autre part, une opportunité pour démontrer la capacité de ce pays de diriger au plan régional notamment après le succès réalisé lors de la présidence de l'Union africaine (UA) et pour tenter de renforcer sa position en tant que passerelle naturelle entre le monde arabe et le continent noir.

Une réalisation retrempée dans la dimension arabo-africaine

Cette vision mauritanienne s'est réverbérée clairement à travers la "Déclaration de Nouakchott" issue du sommet arabe et les "décisions du sommet arabo-africain de Malabo (Guinée équatoriale) qui soulignent l'importance de renforcer la coopération et le partenariat avec les ensembles et organisations régionales et internationales.

Une coopération arabo-africaine stratégique devant permettre la construction d'un partenariat effectif qui garantira les intérêts de toutes les parties et servira de terreau au développement de la coopération internationale.