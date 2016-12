Algérie: Coupe d'Algérie - Le tenant déroule, l'USMA, l'USMH et la JSS hors course

L'ES Sétif, détentrice du record de coupes en compagnie de l'USMA et du MCA (8), a du attendre la séance de tirs au but pour passer l'écueil de la JS Saoura qui menait à la marque jusqu'à la 75e minute de jeu (2-1).

Six pensionnaires de Ligue 1 professionnelle ont composté leur billet pour les 1/4 de finale : le MC Alger, le CR Belouizdad, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie, l'ES Sétif et l'USM Bel-Abbès.

Alger — Le tenant du trophée, le MC Alger, n'a trouvé aucune difficulté pour valider son billet aux quarts de finale, alors que l'aventure de l'USM Alger, de la JS Saoura et de l'USM El-Harrach s'est arrêtée au stade des 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie de football, disputés mardi et mercredi.

