Algérie: Le public algérois découvre l'aventure musicale "El Foukr R'Assembly"

Alger — Le public algérois a été convié à un voyage musical à travers le continent africain, enrichi par des touches américaines et universelles, à la faveur d'un concert animé mercredi à Alger par le groupe "El Foukr R'Assembly".

Ce spectacle organisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), a permis au public de découvrir le fruit d'un voyage à travers le continent, entrepris par de jeunes musiciens algériens, qui ont enrichi la troupe avec de nouveaux musiciens rencontrés dans différents pays.

Cette scène a été également l'occasion de présenter le résultat d'une résidence de création de trois jours animée par la troupe au profit d'autres artistes algériens.

Menés par le chanteur Oualid Khelifi, "El Foukr R'Assembly" ont présenté un programme brassant plusieurs genres musicaux d'Afrique du nord et de la région du Sahel soutenus, par le balafon, le jambé et les tumbas, où se retrouvent raï, diwan, sonorités targui et même fondou.

Sur scène, la troupe a invité le guitariste américain Colter Harper qui a apporté une touche occidentale et électrique à des rythmes sahélien ou reggae sur un fond de balafon ou de flûte magistralement exécutée par le musicien burkinabé Adama Diarra.

Le soussen et le luth ont donné la réplique à la guitare électrique et à la batterie dans des morceaux inspirés du foundou et de la musique de la Saoura alors que le jazz et le reggae se sont également invités sur la scène de la salle Ibn Zaydoun qui a accueilli un public nombreux.

"El Foukr R'Assembly" ont également présenté plusieurs titres de leur premier album intitulé "Chouf El Djanoub" (regarde le sud) dont la sortie est prévue pour le début de l'année 2017, alors que plusieurs extraits sont déjà disponibles sur la toile.

En plus d'avoir organisé ce spectacle et une résidence de création, l'ONDA avait également inauguré plus tôt dans la journée un nouveau bureau de documentation et d'information, au niveau de l'Office ryadh el feth (OREF), dans l'optique de rapprocher l'ONDA des artistes et créateurs.