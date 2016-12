Tunisie: Elections de la FTN/Ali Abbès - «Confiant en la justice»

- L'accident a causé la mort de 5 personnes : deux enfants, deux officiers de l'armée nationale et un… Plus »

Aujourd'hui, j'ai décidé avec les membres de ma liste d'établir un rapport détaillé de toutes ces infractions pour nous soumettre au vote des clubs dans un scrutin honnête et transparent», a avoué Ali Abbès. Et d'ajouter : «Sans aucun doute, nous avons été surpris par la partialité de la commission électorale qui a exclu notre collègue Daghbagi Gomri, et d'un coup, toute la liste, sans aucune justification légale. Et c'est pour cette raison que nous étions obligés de faire appel au Cnas pour défendre nos droits. Nous possédons tous les arguments suffisants pour rejeter la liste de Hédi Ben Hassan, et nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre nos droits.

