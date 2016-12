Afrique: CAN 2017 - Ishak Belfodil pas certain d'y participer

Sélectionné à 14 reprises avec l'Algérie, Ishak Belfodil est dans la liste de présélection à l'occasion de la CAN 2017 organisée au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. Arrivé au Standard au lendemain de la clôture du marché estival, l'Algérien s'est complètement relancé en bord de Meuse, au point d'être devenu l'un des pions les plus importants du onze de base des Rouches. Et l'ancien joueur de l'Inter Milan ne croit pas trop qui sera dans la liste définitive des Fennecs qui seront présents a la CAN 2017. Le joueur a affirmé qu'il n' « était pas certain » d'être retenu dans la liste des 23 joueurs en vue de la Coupe d'Afrique des nations.

«On verra, je n'ai pas été sélectionné depuis trois mois avec le nouveau sélectionneur. Donc, je reste derrière l'équipe, et je pense que les vacances vont faire du bien pour moi. C'est la première fois que je joue un match tous les trois jours, j'ai besoin de souffler. Depuis que je joue pour le Standard, le sélectionneur ne m'a jamais repris. Même lorsqu'il y avait trois blessés dans mon secteur de jeu. Je ne pense pas être dans les plans du coach.» On comprend donc à travers les propos de Belfodil qu'il ne s'attend guère à sa convocation par Leekens pour disputer la prochaine CAN.

Ishak Belfodil (24 ans) a retrouvé ses sensations depuis qu'il a quitté le championnat émirati en septembre dernier pour atterrir en Belgique. Il comptabilise 10 buts, toutes compétitions confondues. L'ancien Lyonnais, écarté des rangs des Verts depuis une année, est retenu par le Belge Georges Leekens dans une présélection de 32 joueurs en vue du rendez-vous continental.