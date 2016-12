Tunisie: Grand tunis/Nouvel an - 100 contrôleurs et policiers déployés

A l'occasion de la célébration du Nouvel an, le ministère de la Santé a donné, hier, le coup d'envoi d'une campagne de contrôle sanitaire et économique dans les commerces de détail de volaille et de pâtisserie dans les régions du Grand Tunis.

Lancée conjointement par les ministères de l'Intérieur, de l'Industrie et de l'Intérieur, cette campagne vise à prévenir les citoyens de tout risque sanitaire et de garantir la transparence des échanges commerciaux, a indiqué Sadok Lellahom, directeur de la qualité et de la défense du consommateur au ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a ajouté que 100 agents de contrôle et de police qui se répartissent sur 27 équipes d'intervention ont été mobilisés afin de mener à bien cette campagne.

Il sera question, a-t-il dit, de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des produits et de prendre les mesures nécessaires conformément aux lois et dispositions en vigueur.

De son côté, la ministre de la Santé, Samira Meraï, a appelé à faire preuve d'intransigeance sur toutes les infractions qui peuvent menacer la santé des citoyens, formulant le souhait de voir promulguer des lois plus sévères pour lutter contre tous les dépassements liés à la sécurité alimentaire.