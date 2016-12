Guinée: Mohamed Yattara - Le Guinéen de retour en France ?

Cette saison Mohamed Yattara n'a joué que 14 minutes avec le Standard. C'était lors de la Supercoupe face à Bruges. Depuis ce match, l'attaquant formé à Lyon n'a plus porté la vareuse Rouche. Le joueur, formé à Lyon, est lié au Standard de Liège depuis l'été 2015. Mais pour les connaisseurs de la Ligue 2, l'attaquant est surtout connu pour ses passages à Arles, Troyes et surtout Angers. Mohamed Yattara y réalisera son meilleur exercice lors de la saison 2013-2014 en inscrivant 11 buts en 30 apparitions. Il y sera d'ailleurs prêté la saison dernière, alors que le club évolue en Ligue 1, avec moins de succès.

Mohamed Yattara devrait quitter le Standard cet hiver. Sur une voie de garage dans le club liégeois, le guinéen pourrait trouver une porte de sortie du côté de la France et plus particulièrement du côté de l'AJ Auxerre. Le club de Ligue 2 souhaiterait, en effet, s'attacher les services de l'attaquant guinéen, celui-ci étant conscient de n'avoir plus aucun avenir à Liège. Il reste toutefois aux deux clubs à trouver un accord dans ce dossier.

