Ile Maurice: «Le PMSD a fait beaucoup de tort aux travailleurs du port», dit le syndicaliste José François

«Le Premier ministre doit revoir la composition du conseil d'administration de la Cargo Handling Corporation Limited.» C'est ce que réclame la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) après le départ du PMSD du gouvernement. C'était lors d'une conférence de presse, jeudi 29 décembre.

Selon José François, le président de la PLHDWU, l'ex-Premier ministre adjoint ainsi que les nominés politique du PMSD ont fait beaucoup de tort aux travailleurs du port. «Xavier-Luc Duval et sa bande n'ont cessé de faire la pluie et le beau temps. Nous demandons au Premier ministre et à Pravind Jugnauth de nommer des gens compétents au sein de la CHCL.»

Dans la foulée, la PLHDWU a également lancé un appel au gouvernement pour que les recommandations faites par la Commission de conciliation et de médiation dans son rapport soient appliquées. «Le rapport CCM stipule clairement que la direction de la CHCL a failli dans sa tâche et s'est adonnée à des pratiques injustes et discriminatoires envers les travailleurs du port», confie José François.

Pour sa part Rama Valaydon, le négociateur syndical, souhaite, lui, que les travailleurs du port qui ont été licenciés soient réintégrés. Selon lui, «ils sont les victimes du PMSD».

La PLHDWU a également indiqué qu'elle accueille favorablement la passation des pouvoirs entre sir Anerood Jugnauth et son fils Pravind Jugnauth. «2017 sera l'année de la jeunesse avec un jeune Premier ministre qui devra rendre au secteur portuaire ses lettres de noblesse.»